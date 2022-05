La Generalitat crea una comissió de seguiment del projecte de la gigafactoria per a accelerar els processos "al màxim"

Puig ha mantingut aquest dimecres una reunió de treball per a fer seguiment dels projectes que acollirà Parc Sagunt II, el mateix dia en el qual els socis de Future: Fast Forward, liderat pel Grup Volkswagen i Seat, han registrat el Projecte Estratègic per a la Recuperació i Transformació Econòmica del Vehicle Elèctric i Connectat (Perte VEC), que inclou la gigafactoria de Sagunt. Aquest projecte es presentarà aquest dijous en la localitat valenciana, en un acte amb presència del president del Govern, Pedro Sánchez.

Després de la trobada, el president ha destacat la importància del dia de hui amb la presentació ja definitiva del projecte del grup que inclou Sagunt i ha subratllat que es tracta d'una operació que implica a més de 60 empreses que acompanyen a la multinacional en el seu projecte d'electrificació de la mobilitat a Espanya, "un procés que liderarà la Comunitat Valenciana amb el projecte de la gigafactoria de bateries de Sagunt".

L'objectiu de la comissió de seguiment creada aquest mateix dimecres -a la qual han assistit, entre uns altres, els consellers Vicent Soler, Rafa Climent, Mireia Mollà i Arcadi España- és "accelerar tots els processos al màxim perquè aquesta gran inversió estiga en funcionament en 2025", data en la qual està prevista, i per a això, ha apuntat que tots els instruments que té l'Estat i les comunitats autònomes han de funcionar "correctament" en un "gran exercici de corresponsabilitat".

Puig ha agraït tot el treball que han realitzat tots els departaments de la Generalitat i de la resta d'institucions perquè aquest projecte es convertisca en una realitat". "Però ara comença el transcendent", ha dit el president, qui ha assenyalat que l'objectiu final de tot aquest treball col·lectiu és l'ocupació.

"I hui és un dia important per a la Comunitat Valenciana perquè superem els dos milions d'afiliats a la Seguretat Social. Mai hi ha hagut tants valencians amb treball com ara", ha assenyalat el president, qui ha afegit que, ara, "hem de seguir creant ocupació de qualitat, i això és el que significa la gigafactoria".