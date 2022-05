Barceló sobre la possibilitat de ser nomenada síndica en Les Corts: "Estic molt centrada en la Conselleria de Sanitat"

No obstant açò, i encara que ha afirmat que no se li ha formulat cap petició sobre aquest tema, ha dit estar a disposició tant del PSPV com del president, Ximo Puig.

Així ho ha indicat a preguntes dels mitjans a Alacant, als quals ha remarcat que està "centrada" en "el que està centrada", en referència a la Conselleria de Sanitat, perquè si no fora així "mala cosa seria". "Visc el dia a dia, planificant els objectius que ens hem marcat i que ara la pandèmia, que va remetent, ens permet executar", ha exposat.

"Com veuran, estic molt centrada en la Conselleria de Sanitat i en un moment com deia que és històric, en el qual podem desplegar tots els objectius i polítiques, un fet que no hem pogut fer en dos anys" per la pandèmia, ha subratllat Barceló.

Així, ha resolt que "en aquests moments" el seu objectiu és "la Conselleria i estar centrada que tots aquests objectius que estem engegant i en els quals s'estan treballant perquè s'aconseguisquen en el menor temps possible i dur a terme la transformació del tot el sistema sanitari, que és el que en aquests moments necessitem".