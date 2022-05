Compromís i UP rebutgen que PSOE i Feijóo ajornen el finançament i el PSPV pregunta al PP quin model vol

En el ple de les Corts, Compromís ha presentat una iniciativa per a reafirmar les resolucions aprovades en els últims anys a favor d'un canvi de finançament, a més de rebutjar un "possible ajornament", exigir la reforma immediata i convocar als diputats i senadors valencians a una trobada aquest mes en el parlament autonòmic per a unir forces.

Aquesta proposició no de llei (PNL) es vota aquesta vesprada i previsiblement tirarà avant, malgrat crítiques de l'oposició. "És una lluita irrenunciable, hem de continuar sumant forces. No acceptem més pegats", ha reivindicat Aitana Mas, portaveu adjunta de la coalició, a més de convidar a "deixar les sigles partidistes" a un costat i mostrar-se disposada al fet que el seu diputat nacional, Joan Baldoví, "s'assega amb Feijóo" a parlar de finançament.

Com a portaveu adjunta d'UP, Estefania Blanes ha coincidit que és "insostenible" la tardança del Ministeri d'Hisenda a iniciar la reforma, des que fa uns mesos va presentar l'esborrany, i ha recordat que és alguna cosa que "forma part del programa de govern de coalició progressista".

És més, Blanes ha acusat PSOE i PP de pactar el retard "a porta tancada per interessos partidistes", s'ha preguntat si el PSPV ho ha reclamat convenientment a Pedro Sánchez i ha tornat a defendre que el canvi del finançament vaja acompanyat d'una reforma fiscal progressiva.

Per part del PSPV, José Muñoz ha garantit el suport del seu grup a la proposta de Compromís i que continuaran reivindicant la reforma governe qui governe. "Hem fet tot el que estava en el nostre abast, i sincerament crec que el Govern ha complit", ha asseverat, i s'ha preguntat si Feijóo està "amb els valencians o amb els gallecs" perquè com a president de la Xunta advocava pel criteri de dispersió geogràfica i no pel de població.

La síndica del PP, Mª José Catalá, ha declarat abans del ple que PSPV i Compromís han d'exigir el canvi del finançament aquest dijous a Pedro Sánchez, en la seua visita a la presentació de la gigafactoria de Volkswagen a Sagunt (València). Ha enlletgit a la coalició que tracte de "blanquejar la seua falta de coherència" amb aquesta PNL i s'ha preguntat si retirarà el seu suport al Govern si no hi ha una reforma imminent.

En l'hemicicle, el també 'popular' Rubén Ibáñez ha defès una esmena -Compromís ha proposat una transaccional que no ha acceptat- perquè el Consell exigisca la convocatòria del Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF) aquest mateix mes i un fons de 1.336 milions d'euros abans de juliol, així com que en cas contrari inicie "totes les accions sense exclusió alguna".

De la resta de l'oposició, Tony Woodward (Cs) ha lamentat que Les Corts tornen a debatre "per desena vegada" una proposta a favor de la reforma de finançament i Llanos Massó (Vox) ha retret a Compromís que seguisca "enganyant als valencians" amb iniciatives que allarguen el debat sobre el finançament "fins a l'infinit: Quant de temps seguiran fent-se els 'ofendiditos'?".