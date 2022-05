Gómez agraeix que el Consell demane garanties al València CF: "És absolutament necessari complir els convenis"

En aquesta línia, ha assegurat que "és absolutament necessari que es complisquen els convenis" subscrits entre el consistori i el club per al derrocar el vell Mestalla i urbanitzar el seu sòl i construir un nou estadi a l'avinguda de Corts Valencianes.

Gómez s'ha pronunciat d'aquesta manera en la roda de premsa que ha oferit per a presentar el projecte EDUSI del Cabanyal-Canyamelar, preguntada per la reunió mantinguda aquest dimarts entre el conseller d'Economia Sostenible, Rafael Climent, i el de Política Territorial, Arcadi España, i una delegació del València CF liderada pel seu president Anil Murthy.

En aquesta trobada, els responsables autonòmics van traslladar als representants del club esportiu que el projecte per a la construcció del Nou Mestalla ha d'adequar-se al conveni establit amb l'Ajuntament de València per a poder mantindre les previsions de planejament acordades en l'ATE, així com que el València CF ha d'aportar "una proposta creïble i garantida financerament".

"Vull agrair expressament a la Conselleria de Territori, a la Generalitat, que haja entès, que s'haja sumat a la posició i que haja recolzat la posició que veníem defenent des de -la Regidoria de- Urbanisme", ha respost la responsable municipal.

El passat mes d'abril la Regidoria de Desenvolupament i Renovació Urbana va remetre a la Conselleria de Territori, després que l'entitat esportiva presentara el projecte de construcció del nou camp de futbol, un informe sobre aquest tema.

Aquesta delegació municipal va proposar que la Generalitat establisca un nou marc jurídic per a suspendre els drets urbanístics vinculats a l'ATE de Mestalla si el València CF no compleix amb els compromisos que va tancar fa més d'una dècada, com que el nou estadi tinga espai per a un mínim de 70.000 espectadors i no de 45.573 com arreplega la sol·licitud de llicència actual.

"És absolutament necessari que es complisquen els convenis que en el seu moment es van subscriure entre l'Ajuntament i el club perquè estem parlant de drets urbanístics valorats en molts milions d'euros i això ha d'anar invertit al club, a l'estadi", ha subratllat Sandra Gómez.

"Eixa és una condició que per a nosaltres és molt important", ha agregat la vicealcaldesa, que ha ressaltat que la capital valenciana "va a fer un esforç molt important amb la requalificació, tant de l'antic com del nou Mestalla". Quant al primer ha dit que es tracta de terrenys que el club va a poder disposar, vendre, i obtindre finançament".

INVERTIR EN L'ESTADI

D'aquesta manera, la titular de Desenvolupament i Renovació Urbana ha defès que "eixos diners s'invertisca en l'estadi, s'invertisca en el club" i ha precisat que això és "el que hui defèn també la conselleria d'Arcadi España".

Així mateix, la setmana passada l'Institut Valencià de Finances (IVF) va determinar que les garanties presentades pel València CF per a acabar el nou Mestalla no són eficaços "en aquest moment" i va instar aquesta entitat esportiva a presentar "compromisos ferms" que requereixen de documentació addicional.