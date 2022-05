Atur.- CSIF insta el Consell a incentivar la creació d'ocupació perquè la reducció de l'atur no siga només estacional

Segons ha subratllat el sindicat en un comunicat, el passat mes d'abril ha destacat, entre altres facetes, pels dies vacacionals vinculats a Setmana Santa, la qual cosa en una autonomia turística com la valenciana suposa un increment de visitants i més llocs de treball, que després es mantenen en molts casos per a l'estiu.

En aquest sentit, assenyala que el sector servicis, amb 3.491 aturats menys, ha aglutinat quasi tot el descens de la desocupació. Per a CSIF, la dada de descens de la Comunitat Valenciana s'emmarca dins del total nacional de 82.260 persones aturades menys al tancament d'abril, encara que ho fa en uns paràmetres "escassos" tant per al seu potencial turístic com per a representar més del 10% de la població estatal.

La central sindical insisteix al Consell que incentive la creació de llocs de treball estable amb, per exemple, més ofertes públiques d'ocupació i recorda que per a aquest mes de maig ha anunciat la incorporació de 5.000 professionals sanitaris, "una xifra inferior als 6.400 que van ser cessats el 30 d'abril i molt per davall de l'increment d'11.000 places estructurals que requereix el sistema sanitari valencià".

El sindicat adverteix que aquesta situació "s'estén a altres servicis públics, tensionats com a conseqüència del volum de treball i el minvament progressiu de les seues plantilles per no substituir totes les jubilacions ni cobrir nombroses baixes i vacants".

Per açò, CSIF insta ofertes d'ocupació pública extraordinàries que permeten cobrir "de manera urgent" les necessitats de plantilla i considera prioritari que la Generalitat impulse l'ocupació, i que siga "estable i de qualitat".