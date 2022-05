PP exigeix que el valencià siga "mèrit i no barrera d'accés" per a funcionaris i només el veu necessari en la docència

Catalá ha valorat així, a preguntes dels periodistes abans del ple, les discrepàncies entre els socis del Botànic: mentre Compromís insisteix que el nivell C1 o 'mitjà' siga un requisit imprescindible, el PSPV advoca per buscar un acord "raonable" i "sense exigir un plus". La consellera de Justícia, Gabriela Bravo, va garantir aquest dimarts que estudiaran dos alternatives per als alts funcionaris: el B2 o el C1.

Per contra, la també 'número dos' del PPCV ha assenyalat que la funció pública ha de "premiar la professionalitat en àrees de gestió" sense que el valencià siga una barrera d'accés, per la qual cosa veu convenient fixar el coneixement oportú en funció de la destinació del funcionari i l'atenció al públic.

"No podem triar metges ni jutges pel seu coneixement del valencià, sinó pel seu coneixement de la professió", ha recalcat. Ha advocat així per que la llengua es puga incloure com mèrit en el currículum d'un funcionari, "especialment en àmbits on es forma a uns altres com l'educació".

La 'popular', després d'enlletgir al tripartit que porte "tota la legislatura" sense regular la capacitació lingüística, ha assegurat que ella va fer "el que havia de fer" com a consellera i ha augurat que el futur titular d'Educació, que està "convençuda" que serà del PP, prendrà decisions similars.