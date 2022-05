El carrito auxiliar más vendido de Amazon, el truco para ampliar el espacio en cocinas pequeñas por 40 euros

No hay cocina pequeña, sino una mala organización. Si bien es cierto que esta estancia, en la mayoría de hogares, no destaca por ser inmensa; también lo es que no sabemos aprovechar el espacio que nos brinda. ¡Que levante la mano quien también tenga los armarios con decenas de productos superpuestos! ¡O las sartenes apiladas y sin separadores que protejan el teflón! ¡O la encimera repleta de pequeños electrodomésticos útiles y funcionales que, sin embargo, han acabado con hasta el último centímetro de superficie de trabajo! Precisamente, esto último es lo más habitual: entre cafeteras, freidoras sin aceite y sandwicheras, ya no sabemos ni dónde cortar las cebollas.

La solución, como cabe esperar, no incluye deshacernos de estos gadgets que tantas alegrías nos han dado. Pero sí por encontrar un mueble auxiliar lo suficientemente pequeño para no estorbar, pero que nos ayude a multiplicar el espacio de trabajo. Desde 20deCompras, hemos decidido lanzarnos a su búsqueda para facilitarte la tarea, ¡y vaya si lo hemos logrado! En el catálogo de Amazon hemos dado con un modelo que encaja en nuestras necesidades, con cualquier estilo de decoración y, además, triunfa entre quienes lo prueban. ¿Sabías que es el más vendido de todo el catálogo?

Este modelo está disponible en varios colores. Amazon

Los tres estantes de este carrito son perfectos para colocar verduras, especias, botes, ingredientes y útiles de cocina que tengamos que tener a mano y que, de esta forma, ganemos espacio en la cocina... o en otras estancias. Y es que este modelo también puede ser muy eficaz en el baño, en el dormitorio o hasta en el salón como mesa auxiliar multiusos. También se puede trasladar de un lugar a otro con facilidad gracias a su asa y a sus ruedas que giran 360 grados. La altura total de este artículo es de 85 centímetros de alto, 36 de fondo y 43 de ancho, por lo que es bastante fácil de colocar en muchos rincones de nuestro hogar. Además, está disponible en cinco colores para adaptarse a la decoración de nuestro hogar y a nuestros gustos.

Aunque este es, actualmente, el modelo más vendido de la plataforma, también es muy popular un modelo más completo y pensado para cocinas algo más grandes: su diseño es de madera, tiene botellero (con una capacidad de seis botellas), dos cajones con tirador, tres cestas de metal y una superficie lisa que puede servir para ganar más espacio en esta estancia. ¡Y por solo 80 euros!

Este mueble auxiliar incluye botellero. Amazon

