Detinguda a Elx per presumptament agredir i tirar del monyo a la seua filla adolescent després d'una discussió

La víctima, qui presentava un "elevat" nivell d'ansietat, va explicar que el seu gos havia fet les seues necessitats a l'habitatge, i que la seua mare li ho va recriminar. Després de netejar-ho, es va iniciar una forta discussió en la qual la progenitora suposadament va començar a propinar-li diversos colps en el cos, així com estirons dels cabells, ha informat el consistori en un comunicat.

Immediatament després, segons la menor, la seua mare li va agafar la tablet per a veure el seu compte en una coneguda xarxa social, començant de nou a posar-se nerviosa. Degut a la por que tenia la víctima a tornar a ser blanc de la ira de la seua mare, va eixir de manera sigilosa de la casa, ja que no era la primera vegada que patia violència per part d'ella, tal com va relatar als agents.

Els efectius van decidir sol·licitar el suport d'una altra patrulla per a localitzar la mare, que es trobava en el portal de l'edifici mentre buscava la seua filla. Després de parlar amb ella sobre el succeït, va reconéixer que li havia pegat "tres pantoflades", tot i que va negar que fora l'habitual.

Finalment, la mare va ser detinguda i traslladada a dependències policials i la menor, que no volia tornar a la vivenda, va ser traslladada al Centre d'Acolliment de Menors d'Alacant després de realitzar-li un reconeixement mèdic.