Assut.- Mata defèn que Bellver és "una persona molt digna i honorable" i emmarca els regals en "una altra època"

"Si té una incidència judicial, ell sabrà el que ha de fer", ha resolt als periodistes abans del ple d'aquest dimecres, on Bellver continua com a vicepresident segon del parlament valencià. La setmana passada, el jutge instructor d'Assut va demanar verificar la seua condició de diputat després de l'alçament parcial del secret de sumari, que arreplega que hauria rebut obsequis com rellotges de luxe.

Mata, en la seua última jornada com síndic abans de la seua dimissió per a centrar-se en la defensa de Jaume Febrer -presumpte capitost de la trama-, ha assegurat que li pareix "molt bé" que Bellver continue en el seu escó perquè no està imputat i ha lligat els regals a l'etapa de Barberá, remarcant que desconeix "si es van arribar a fer o a acceptar".

Al final, ha puntualitzat, es jutgen qüestions que "ixen en els diaris" i tenen a veure amb "percepcions judicials", quan ha subratllat que "no és una situació ferma i acabada" i, al seu juí, quan governava el PP "les coses eren totalment diferents".

Per contra, el també 'número dos' del PSPV ha reiterat que el govern del Botànic que comparteixen amb Compromís i UP és "hiper rigorós" des de 2015 per a "acabar amb aquest món de regals" i "guanyar en transparència".

"La política és digníssima -ha abundat-, hi ha persones que poden cometre errors, però per a mi Jorge Bellver és una persona molt digna i honorable (...). Sempre m'ha paregut una persona que ha dedicat molts anys al servici públic".

Quant a la comissió d'investigació sobre Assut, aprovada per tots els grups excepte Vox al juny de 2021, Mata ha recordat que solament hi ha una peça oberta del cas i que, quan estava en l'oposició, els compareixents en altres comissions d'aquest tipus "es negaven a declarar".

Açò sí, ha assegurat que respectarà el que decidisca el seu grup després de la seua eixida, un comiat que ha volgut emmarcar en la "màxima normalitat". Per açò ha explicat que no té previst despedir-se davant l'hemicicle, ja que creu que seria "una mica amarg".

"Hi ha gent a la qual tinc estima i estime molt, però una altra ha demostrat que la seua qualitat humana i política no és la que correspon, per la qual cosa no tinc cap tipus d'interés a acomiadar-me de manera sentida", ha exposat.

PP: NO HI HA CAP NOVETAT, BELLVER NO ESTÀ INVESTIGAT

Per la seua banda, la síndica del PP, Mª José Catalá, ha remarcat que "no hi ha cap novetat" en la situació de Bellver, qui "encara no té la condició d'investigat", i ha reiterat que el "camí a seguir" ho marquen els estatuts del partit. "Cree clarament en les seues paraules i en la seua honorabilitat", ha reiterat, i ha demanat respectar "els processos i els temps" judicials.

Preguntada per si mantindrà a la neboda de Barberá com a assessora en el grup municipal del PP, ha explicat que pensa "fer el mateix que en altres circumstàncies" que ha viscut en aquesta legislatura, entre les quals ha destacat l'"agonia" patida per càrrecs 'populars' que han eixit absolts de casos judicials com la del 'pitufeo' del cas Imelsa, després que el Tribunal Suprem desestimara recentment el recurs en queixa presentat per Fiscalia Anticorrupció contra l'arxiu de la causa. "Si sóc justa i humana, he de fer el mateix amb tots", ha afegit.

A més, Catalá ha garantit que el PP no tindrà problema a donar el seu suport per a l'engegada de la comissió d'investigació en Les Corts sobre Assut, ja que creu que és "oportuna", però ha recordat que hi ha "llista d'espera" d'altres comissions i ha lamentat que algunes "importants" no arriben a activar-se.

Per açò ha tornat a urgir l'esquerra" a donar suport a la comissió d'investigació que reclamen, i que es debat en el ple d'aquest dimecres, sobre la situació dels menors tutelats a la Comunitat. Ha exigit de nou la dimissió de la vicepresidenta i consellera del ram, Mónica Oltra (Compromís), després de la investigació a càrrecs del seu departament pel suposat encobriment dels abusos comesos pel seu ex-marit a una menor tutelada amb la qual "la Generalitat va ser hostil i ho diu una sentència negre sobre blanc".

També de l'oposició, Ruth Merino (Cs) ha urgit a iniciar la comissió d'Assut que el seu grup va proposar, però "quan hi haja buit físic", i ha avançat que ho demanarà en la pròxima junta de síndics per a "depurar responsabilitats polítiques" independentment de les judicials. Ha exigit a més la dimissió tant de Bellver com la d'Oltra, mentre ha reconegut que la decisió de Mata és la correcta encara que "ha arribat tard".

Ana Vega (Vox) ha assenyalat que "si arribat el moment" Bellver és imputat, "el PP haurà de prendre la decisió de si ha d'abandonar la Taula dels Corts", a més de tornar a reclamar la convocatòria d'eleccions davant "un govern assolat per l'ombra de la corrupció" que ha lligat amb Mata, Oltra i les ajudes concedides a empreses vinculades al germà de Puig.

Entre els grups del Botànic, Papi Robles (Compromís) ha reiterat que "la vida política està més que acabada per a les persones que es puguen haver enriquit pel seu càrrec" i ha deslligat al situació de Bellver de la de Mata. També Estefania Blanes (UP) ha instat el PP a "valorar les conseqüències en cas que siga imputat" i ha reconegut que Mata va adoptar la decisió correcta.