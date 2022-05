La referencia al presidente de Cataluña se mantendrá en la versión doblada al castellano del último filme de Nicolas Cage

En la última película del actor norteamericano Nicolas Cage, con el sorprendente título original en inglés de The unbearable weight of massive talent (El peso del talento) aparece, no de forma menos inaudita, la cuestión catalana, dentro de un sorprendente guion en el que el intérprete, que hace de él mismo en un momento de horas bajas en su carrera cinematográfica, se traslada a la isla de Mallorca (aunque se rodó en Croacia) invitado por un magnate mexicano al que da vida el actor chileno Pedro Pascal (The Mandalorian, Juego de Tronos).

En su visita a la mansión del millonario con motivo de su cumpleaños, por la que Cage es compensado con un millón de dólares, acabará haciendo de espía por el secuestro de la hija del mismísimo president de Cataluña (que no es ni Pere Aragonès ni ninguno de sus antecesores, sino fruto de la pura ficción cinematográfica) para influir en las inminentes elecciones catalanas.

En el filme no se hacen referencias a España, pero sí varias a Cataluña. Mientras que en la versión española inicialmente planteada, las referencias a Cataluña se cambiaron por México, lo que levantó las críticas en las redes. En la reseña oficial en la web especializada en cine Filmaffinity no se hacía ninguna mención a Cataluña.

Finalmente, la versión doblada al castellano de esta cinta mantendrá la referencia a Cataluña de la versión original en inglés. La distribuidora en España, Diamond Films, que adquirió los derechos hace pocos días, atribuye la referencia inicial a México a "un error de la web cinematográfica FilmAffinity", que tomó como referencia un primer guion de la pel·ícula que sí que se situaba en México. La fecha de estreno en España prevista es el próximo viernes 13 de mayo.

El filme se estrenó el pasado 12 de marzo en el Festival South by Southwest de Austin (Estados Unidos) y la revista Variety publicó la siguiente crítica: "Una comedia comercial que se divierte delirantemente burlándose de Nicolas Cage, celebrando todo lo que lo convierte en Nicolas Cage y, al final, convirtiéndose en una película de Nicolas Cage, que resulta ser una cosa cursi y una cosa especial".

Cage, en una entrevista concedida al medio The Hollywood Reporter, el explicó que no estaba muy convencido de participar en este proyecto: "Lo rechacé tres o cuatro veces, no quería ser parte de eso".

Dirigida por Tom Gormican cuenta en el reparto, además de con Cage y Pascal, con Tiffany Haddish, Neil Patrick Harris, Demi Moore, Sharon Horgan, Jacob Scipio, Alessandra Mastronardi y el actor español Paco León, en su primera incursión en la industria de Hollywood.