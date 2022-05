La Academia del Cine Catalán crea un departamento contra los abusos en el sector tras detectar que solo se denuncian el 10%

La Academia del Cine Catalán ha detectado que solo el 10% de los abusos en el sector audiovisual y de las artes escénicas llegan a los juzgados, ha informado este miércoles su presidenta, Judith Colell, y ante esta situación, ha creado un departamento para hacerles frente.

Colell ha señalado que se trata de una "iniciativa pionera" en España y la Unión Europea y que supondrá ofrecer atención jurídica y psicológica y un protocolo de buenas praxis profesionales para la prevención -estará redactado en un máximo de seis meses-. Asimismo, se organizarán charlas y cursos de formación.

También se creará un observatorio para la sistematización de datos, "en estos momentos inexistente", ha apuntado la presidenta de la academia, que ha dicho que hasta ahora han contabilizado unos 150 casos de abusos en instituciones públicas y privadas del sector en Cataluña.

Por su parte, la vocal de la Junta de la academia Maria Molins ha explicado que el departamento, que cuenta con el apoyo del Ayuntamiento y la Diputación de Barcelona y un presupuesto de 30.000 euros, operará "de forma externa" a la institución para "preservar la confidencialidad". Se atenderá, ha apuntado, a cualquier persona residente en Cataluña que haya trabajado o trabaje en el sector, que haya sido presunta víctima de abuso -lo que incluye acoso sexual, abuso de poder y humillación por razón de género, orientación sexual, raza, religión o edad-. Además, será posible presentar denuncias anónimas y exponer casos en los que los delitos hayan prescrito.

La psicóloga Aina Troncoso, que se ha incorporado al departamento junto a la abogada Carla Vall, ha contado que se facilitará la atención a las víctimas a través de una línea telefónica y una dirección de correo electrónico.

Tras su valoración y asesoramiento, se les acompañará en su recorrido judicial y terapéutico y, si es necesario, se les conectará con terapias grupales. "Será un espacio de escucha y acompañamiento profesional a cualquier víctima que quiera romper el silencio", ha dicho Troncoso.

Por su parte, Vall ha subrayado que los casos de abusos no son puntuales, sino que "estamos ante cifras elevadísimas", y ha deseado que el departamento sirva para que no haya que "sacrificar el bienestar" para lograr un "sueño profesional". También ha recordado que en el sector audiovisual y de las artes escénicas "trabajan menores, cosa que no pasa en otros".

