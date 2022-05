Detingut un home a València per abusar de dos xiquetes durant 10 anys i pujar els videos a fòrums

La primera operació es va iniciar després de detectar-se en la 'deep web', una sèrie de fotografies d'una xiqueta d'uns 12 anys, preses probablement per la mateixa persona que les havia penjat, ja que s'explicava una història en anglés sobre el seu origen i s'atribuïa la seua creació.

Després d'iniciar les primeres perquisicions sobre l'usuari que havia distribuït tals arxius, els agents van trobar diferents publicacions que havia fet des d'almenys l'any 2014.

Així mateix, la seua manera d'escriure en anglés resultava defectuosa, per la qual cosa els investigadors van determinar que el tipus d'errors eren característics d'un hispanoparlant.

En rastreig els agents també van trobar altres missatges publicats pel mateix usuari en els quals compartia pornografia infantil ja coneguda, a més de converses en espanyol. Les indagacions dels investigadors van aconseguir identificar a un possible sospitós, un individu resident a València que encaixava amb l'autor dels fets.

Amb tot açò els agents van dur a terme el registre de la seua vivenda en el qual van trobar abundants evidències que es tractava de la persona investigada.

ABUSOS SEXUALS DURANT DIVERSOS ANYS

També es va poder determinar la verdadera identitat de la víctima, una dona que en l'actualitat tenia 21 anys i que era germana d'una antiga parella sentimental. Segons el material audiovisual que guardava, els agents van poder conéixer que l'arrestat havia abusat sexualment d'aquesta dona des dels 12 fins als 18 anys i ho arxivava segons la seua edat i posteriorment havia realitzat gravacions ocultes de la víctima.

Davant la perillositat de l'investigat els agents van perllongar el registre en busca de nous indicis fins que van trobar arxius d'una segona víctima, una xiqueta que havia sigut gravada des dels 6 fins als 10 anys que tenia en el moment de la intervenció policial. A més es va trobar una ingent quantitat de pornografia infantil que rebia a través de diferents programes que afavorixen l'anonimat i que després tornava a enviar a tercers.

Com a conseqüència de la investigació el responsable va ser arrestat i acusat de dos delictes continuats d'abusos sexuals sobre menor d'edat, dos delictes continuats de producció de pornografia infantil, un delicte de distribució de pornografia infantil i un delicte de descobriment i revelació de secrets. En l'anàlisi posterior del material intervingut es va trobar que a més havia gravat a la seua parella, sense que aquest ho sabera, mentre mantenien relacions sexuals i guardava els vídeos en el mateix lloc que la pornografia infantil.

LOCALITZAT PER UN AGENT DE LA POLICIA AUSTRALIANA

El segon cas va ser detectat per un agent de la policia australiana que va localitzar tres fotografies explícites d'un bebé. La persona que li les havia fet arribar assegurava que era el seu nét i que tenia facilitat per a accedir a ell.

Aquest intercanvi va tindre lloc a través de sistemes de missatgeria instantània encriptats i que, a més, camuflen la direcció IP a través de la Deep Web, per la qual cosa la seua identificació es va fer més difícil.

El nom d'usuari que utilitzava aquesta persona, les errates comeses a l'hora de parlar en anglés i alguns elements de les fotografies, portaven a localitzar aquest home a Espanya.

Una vegada que es va rebre la informació, amb la col·laboració d'EUROPOL, les perquisicions van mostrar indicis d'enviament de vídeos d'explotació sexual de bebés a través de direccions IP situades a Polònia. Açò es devia al fet que l'investigat usava estratègies per a camuflar la seua connexió a Internet i evitar la seua detecció.

DETENCIÓ A SEVILLA

Finalment els investigadors van permetre trobar dades reals que van servir per a situar-ho a Sevilla i establir una identitat, sent aquesta la d'un home de 58 anys. Amb tot açò els agents es van desplaçar fins a aquesta ciutat, on van arrestar l'home i van registrar el seu domicili en el qual es van trobar dos de les fotos que havia enviat, així com un sistema per a desviar la direcció IP a tercers països. A més es va localitzar una micro càmera que havia sigut destruïda, un arma de foc il·legal i dos granades.

Per tot açò l'home va ser acusat com a presumpte responsable dels delictes d'abús sexual a menor d'edat, producció de pornografia infantil, descobriment i revelació de secrets, així com tinença il·lícita d'armes.