La borrasca deixa 232,2 l/m2 en la ciutat de València en poc més de 24 hores

Des de 1884 únicament s'havien comptabilitzat quatre dies amb una precipitació superior a eixa xifra de 172,4 l/m2: el 18 de setembre de 1884, amb 182,0 l/m2; el 12 de novembre de 1897, amb 251,2; el 17 de novembre de 1956, amb 262,6 i l'11 d'octubre de 2007, amb 178,2.

Segons ha informat el 112 GVA, amb dades d'Avamet, en les últimes quatre hores de la nit Quesa havia registrat 72,8 l/m2; Cotes, 72,3; Càrcer, 61,6; Alzira 54,8 i Guadassuar, 53,2. Amb les xifres de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, Quart de Poblet arribava als 94,8; Antella, 54,8; Càrcer, 48,6; Tous, 47 i Villamarxant, 35,6.

El telèfon 112 d'Emergències ha atès des de les 22.00 hores del 2 de maig i fins a les 8.00 hores d'aquest dimecres un total de 1.563 telefonades relacionades amb l'episodi de pluges i ha gestionat 1.083 incidents.

Després de la nit, i poc abans de les 10.30, els Consorcis de Bombers d'Alacant i Castelló no tenien servicis relacionats amb les pluges mentre que els de València han hagut de realitzar intervencions per a traure aigua i ajudar alguns vehicles en les ultimes hores.

El Centre de Coordinació d'Emergències de la Generalitat ha actualitzat els seus avisos i ha decretat la fi de la preemergència per pluges i tempestats al litoral de Castelló i al litoral nord de València mentre que es manté la preemergència per pluges al sud de València i hi ha risc groc per pluges a Alacant.

Com a conseqüència de les pluges, en la L1 de la xarxa de Metrovalencia a primera hora estava interromput el servici entre Massalavés i Vilanova de Castelló, amb servici d'autobús substitutori per a realitzar aquest trajecte, i es registraven retards en totes les línies.

En Rodalies, per incidències en la infraestructura derivades de les condicions atmosfèriques adverses, es produïen demores i supressions en tot el nucli -C1, C2, C3, C5 i C6. Tècnics treballen per a solucionar-ho "com més prompte millor". De fet, diverses estacions han patit incidències en les seues instal·lacions i durant les primeres hores del matí la circulació ha estat detinguda en trams amb trasllats amb autobusos.