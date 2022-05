Último fin de semana para visitar la exposición de Lee Friedlander en la Fundación Mapfre

La exposición de Lee Friedlander, producida por el Centro de Fotografía KBr de la Fundación Mapfre de Barcelona y comisariada por Carlos Gollonet, puede visitarse hasta el próximo domingo 8 de mayo. La muestra recorre de forma cronológica toda la obra del creador norteamericano (1934), referente imprescindible de la fotografía del siglo XX, y resalta algunos de sus proyectos más significativos como The Little Screens, The American Monument o America by Car, marcados por distintas asociaciones temáticas.

Friedlander es fotógrafo casi desde su adolescencia y cuenta con una amplia carrera que ha ido desarrollando con diversas producciones. En los años sesenta, después de establecerse en la ciudad de Nueva York, alcanzó su madurez artística tras romper con los medios tradicionales y mirar hacia la cultura popular en busca de inspiración.

Por ello, el artista decidió hacer numerosos viajes por carretera para registrar el paisaje y la sociedad americana. A lo largo de los años setenta y ochenta, el fotógrafo afianza su lenguaje y pasa a ocuparse también de las formas de la naturaleza y el paisaje.

A principios de los noventa, Friedlander publicó The American Monument, con más de 200 fotografías de monumentos de distintas ciudades americanas, y cambia su cámara de pequeño formato por una Hasselblad que le permite fotografiar el desierto de Sonora y sus vastos paisajes.

De 11.00 a 20.00 horas en el Centro de Fotografía KBr; Entrada general a 5 euros; kbr.fundacionmapfre.org.