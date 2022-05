Imelsa.- El 'yonki dels diners', penedit, denuncia pressions per a acusar polítics: "Havia de dir que sí a tot"

Benavent s'ha pronunciat així en la segona sessió del juí que se segueix en l'Audiència de València per Thematica, peça en la qual hi ha nou acusats pel presumpte desviament de fons per a l'abonament de campanyes electorals del Partit Popular en les eleccions municipals de 2007 i en les generals de l'any 2008; així com per presumptes irregularitats en adjudicacions de contractes municipals.

L'acusat, amb semblant seriós i amb papers en la taula, el primer que ha fet és dir a la presidenta del tribunal que els fets pels quals està assegut en el banc dels acusats "no són certs". Després d'açò, ha advertit que únicament anava a respondre les preguntes formulades pel seu lletrat i la resta d'advocats que els seus acusats no s'han conformat amb Fiscalia.

En eixe moment, el ministeri públic ha volgut deixar constància de les diferents declaracions que ha prestat Benavent en el jutjat en les quals assegurava que no havia rebut coaccions ni amenaces pel que narrava. Es dona la circumstància que l'acusat va modificar la seua versió acusatoria fa uns mesos, quan va canviar d'advocat, i va assegurar que les gravacions que van originar la causa havien sigut manipulades.

A preguntes de diverses defenses, Benavent ha demanat perdó "a tanta gent" per les seues acusacions inicials que ara no manté en assegurar que va manipular les gravacions que va aportar al procediment i que van originar la causa.

"Les meues declaracions van ser en circumstàncies especials, manipulades per mi, en connivència per la meua exdefensa i en col·laboració amb la Fiscalia, on se'm van prometre coses, rebaixes substancials de penes i de no ingrés a la presó", ha assegurat.

I ha prosseguit: "A mi quan em van citar per a una declaració en el jutjat, cinc minuts abans d'entrar, se'm va citar per la Fiscalia i se'm va dir que estaven en una investigació molt profunda que afectava a molta gent i em van preguntar si volia col·laborar. Si col·laborava, hi hauria rebaixes substancials de pena, fins a dos graus. Com jo ja col·laborava anteriorment, vaig acceptar".

A partir d'ací, ha afegit, hi havia un guió i "la qüestió era perjudicar a tota la major gent possible, ja foren polítics, empreses, persones, partits, etc. A tothom. Com més gran fora açò, millor per a tots".

D'altra banda, l'acusat ha negat que Imelsa pagara cap tipus de factura al PP ni a cap partit: "Era impossible que es pagara per part d'Imelsa cap factura a cap partit. L'Interventor no podria donar viabilitat a eixes factures", ha asseverat.

El juí es produeix després de més de sis anys des que es practicaren les primeres detencions en aquest procediment i versa sobre suposades irregularitats en adjudicacions a l'empresa Thematica Events. L'objectiu era el desviament de fons públics utilitzant Imelsa -actual Divalterra-, quan estava dirigida per Alfonso Rus.