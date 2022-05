50 jóvenes levantan las barreras de la estación de Renfe de Arc de Triomf y hacen una llamada a dejar de pagar desde el 11 de mayo

Unos 50 jóvenes han levantado este miércoles las barreras de la estación de Arc de Triomf de Rodalies Renfe de Barcelona para denunciar la "grave" situación del transporte de Rodalies y otras "dificultades" en España, como el acceso a una vivienda o a un trabajo en buenas condiciones.

Se trata del movimiento juvenil Batec, que se ha presentado con esta acción y con una movilización prevista. Sus impulsores llaman a dejar de pagar los billetes de Renfe a partir del 11 de mayo.

"Para que el Estado cumpla con Cataluña ha de perder alguna cosa. Hasta que no paguen, no pagamos", ha defendido uno de sus portavoces. Según han explicado, Batec quiere ser "un nuevo espacio movilizador" ante las "crisis", impulsado por jóvenes del tejido asociativo catalán.

Una de las portavoces del movimiento ha afirmado que Rodalies es "un desastre que tiene responsables" y ha reprochado al Estado la falta de ejecución de las inversiones prometidas en Cataluña de Adif y Renfe en los últimos años.

El movimiento lamenta los retrasos y averías diarias de este servicio ferroviario y las "promesas de mejora que no llegan". Por eso han hecho una llamada a dejar de pagar los billetes a partir del próximo miércoles y justifican la movilización: "Los gobiernos españoles saben que si no cumplen con Cataluña no les pasa nada".

El movimiento se ha presentado este miércoles con una primera acción como preludio de la llamada a dejar de pagar los billetes. Unos 50 jóvenes han abierto las barreras de Arc de Triomf hacia las 9 de la mañana para que los usuarios de Rodalies pasasen sin billete y han colgado carteles en las máquinas validadoras y en los paneles informativos con el mensaje: "¡Si Madrid no paga, no pagamos!".

Batec és una xarxa organitzada. Ens hem conegut compartint espais polítics, mobilitzacions, assemblees, en xerrades, a les universitats o als caus i als esplais. pic.twitter.com/tCyYhXmOoi — BATEC (@batec_cat) May 4, 2022

Según han explicado a los periodistas, son un movimiento juvenil organizado en toda Cataluña que trabajará en red para "llevar a cabo acciones para la conquista de derechos" ante las "dificultades" del Estado que les plantean un "futuro incierto". Los jóvenes que impulsan Batec vienen de los movimientos estudiantiles, de ocio educativo y de organizaciones diversas del tejido asociativo catalán, han indicado.