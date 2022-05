Paris Hilton confirma que ella y Lindsay Lohan han dejado atrás sus viejas rencillas

La historia de Paris Hilton y Lindsay Lohan es tanto pareja como paralela. Ambas tuvieron su mayor momento de popularidad durante el cambio de milenio y eran jóvenes ricas, con éxito y de las que quemaban las noches neoyorquinas. Incluso alguna vez lo hicieron juntas. Y sin embargo, poco a poco fue apareciendo una rivalidad mediática durante la primera década de los 2000 que, por lo que ahora se sabe, ha dejado paso a dos mujeres adultas que se felicitan por lo que van consiguiendo en sus respectivas vidas.

La socialité y DJ de 41 años ha revelado recientemente que la madurez que han adquirido con los años les han hecho ver que aquellas disputas no tenían razón de ser y que la relación entre ambas ha mejorado tanto en los últimos tiempos que hasta hablan entre ellas a través de las redes con una sana amabilidad.

"Sí, sí, nos hemos escrito un par de veces por privado", ha confesado Paris Hilton a E! News sobre si su relación actual con la protagonista d Chicas malas había mejorado con respecto a como llegó a ser. "¡Y le va genial!", se ha mostrado exultante la heredera del imperio hotelero, quien en el pasado mes de noviembre se casaba con el empresario Carter Reum.

Muy poco después, la intérprete de 35 años -que está apoyándose en Netflix para reflotar su carrera- anunciaba su compromiso matrimonial con su actual pareja, el financiero de origen libanés Bader Shammas. Es por estos motivos por los que ambas se han felicitado y deseado lo mejor, así como que ambas están buscando convertirse muy pronto en madres, tal y como han asegurado estos meses previos varias fuentes a medios norteamericanos.

No por nada, Paris ya explicaba a finales de 2021 que estaba contenta de que Lohan hubiese dejado atrás una vida más disoluta y tan feliz. "Estoy genuinamente alegre por ella. Y reconozco que tuvimos nuestras diferencias en el pasado, pero ahora quiero darle mis felicitaciones", confesó en una entrevista, sin llegar a aclarar si lo había hecho.

28 de Noviembre 2006 se tomó esta foto de Britney Spears, Lindsay Lohan y Paris Hilton, según los medios eran las chicas malas de Hollywood y las acosaba por ser chicas en sus 20 pasándola bien



A 15 años, es bonito ver cómo ahora las tres pasan por un buen momento en sus vidas❤️ pic.twitter.com/UslAAndP7F — Laura Geek ⚯͛ 💙🏳️‍🌈🌻 (@laura_geek28) November 28, 2021

Pero ya parece que han hablado y que, seguramente no lo habrán hecho de aquellos cruces de acusaciones que se hicieron aquellos años. "Ya somos adultas, no unas niñas que van al colegio. Yo me casé y ella se acaba de comprometer. Creo que las dos éramos bastante inmaduras, pero ahora todo está perfecto y no hay malos entendidos entre nosotras", admitió.