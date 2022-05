Més de 80 autors dibuixaran en directe en les Jornades d'Il·lustració de València en La Nau

Més de 80 il·lustradors estaran dibuixant en directe durant un cap de setmana replet d'activitats, música i molta creativitat en el claustre de la Nau. Com a eix de la programació hi haurà un mercat d'il·lustració on els artistes crearan in situ. Entre els participants figuren Jaume Mora, Miguel Monkc, RKPK, Elisa Talens o Colors al Vent.

En el centre del claustre, en l'espai Sailor, se succeiran entrevistes a artistes, intervencions artístiques, xarrades, música i algunes sorpreses més. Les Jornades també són un lloc on aprendre, i no només per als artistes, l'EASD-València, Tapinearte i alguns dels nostres artistes oferiran tallers vinculats amb la il·lustració i el disseny, per a tots els públics.

Les jornades arrancaran el divendres 6 de maig, a les 17 hores, amb la intervenció de Dr. Mackandall sobre un photocall i una presentació on participaran els col·laboradors de les JIV 05, María Lapiedra directora de comunicació de la WDC-València (World Design Capital València 2022), Javier Mestre, sotsdirector de l'EASD-València (Escola Superior de Disseny), Mai Hidalgo i Empar Piera com a coordinadores de les JIV i Jesús Rodriguez de Juntos por la vida.

La vesprada del dissabte tindrà lloc l'acció solidària a favor de la Fundació Juntos por la vida en la seua Campanya d'Emergència a Ucraïna. Els artistes Xëlon, Daniella Martí, Azucena González i Inma Carpena intervindran sobre mobiliari donat per les empreses valencianes Gandia Blasco i Actiu. Aquests mobles o objectes de disseny quedaran a la venda a favor de la Campanya d'emergència a Ucraïna, al final de la vesprada i a través de les RRSS del JIV.

La música també estarà present amb DJs com Xino DJ i Guerrilla Xhen i, com a tancament de les JIV, el diumenge, la cantant Elia Casanova presentarà el disc il·lustrat, 'Elvas'.