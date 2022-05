El Govern certifica que los exconsellers Budó y Calvet también fueron espiados con Pegasus

El vicepresident del Govern catalán y conseller de Polítiques Digitals i Territori, Jordi Puigneró, ha afirmado que la Agència de Ciberseguretat de Catalunya ha certificado que los exconsellers Meritxell Budó y Damià Calvet y entonces jefe de gabinete Ivan Monforte también fueron espiados con Pegasus.

En una entrevista a 'El Matí de Catalunya Ràdio', Puigneró ha dicho que no se sabe exactamene cuándo fueron infectados sus teléfonos, pero sí que pasó antes de julio de 2020. El vicepresident ha explicado que cuando se supo el caso del president del Parlament, Roger Torrent, pidieron a la Agència de Ciberseguretat que analizase los teléfonos de altos cargos del Govern. De las 11 personas voluntarias, se ha detectado Pegasus en tres casos.

Cuando se dio a conocer el caso de Torrent la Agència de Ciberseguretat de Catalunya se estaba poniendo en marcha y, según ha explicado Puigneró, se ofreció a los altos cargos del Govern un análisis de sus móviles para detectar si habían sido atacados. 11 personas de tres departaments (Presidència, Territori y Polítiques Digitals) se prestaron voluntarias, pero en un primer momento no se detectó rastro de Pegasus porque "no se conocía bien el vector de ataque" de este programa. No fue hasta un año después, cuando se tenía más información sobre cómo opera Pegasus, que la Agència de Ciberseguretat ha podido confirmar que los móviles de Budó, Calvet y entonces jefe de gabinete de Puigneró, Ivan Monforte, fueron infectados.

El vicepresident también ha explicado que los consellers del actual Govern y algunos de los altos cargos llevan en su móvil un 'software' especial que "minimiza" el riesgo de ciberataques

El vicepresident también ha explicado que los consellers del actual Govern y algunos de los altos cargos llevan en su móvil un 'software' especial que "minimiza" el riesgo de ciberataques. Y ha avanzado que la Agència está creando un servicio específico para analizar "con más precisión" los ataques. Con todo, se ha mostrado convencido de que saldrán más casos.

No es suficiente con la dimisión de la directora del CNI

Puigneró ha querido dejar claro que no habrá suficiente con la directora del CNI, Paz Esteban, y ha reclamado una investigación "en tota regla" no solo a nivel español, sino también internacional. Solo así, ha dicho, podría haber confianza en las informaciones de La Moncloa que apuntan a ataques contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Defensa, Margarita Robles.

"Si no hacen nada, esta democracia defectuosa pasará a ser putrefacta. Por el bien de su democracia, harían bien en llegar hasta el final y hasta las últimas consecuencias", ha avisado.

En cuanto a la comisión de secretos oficiales del Congreso que se reúne el próximo jueves, Puigneró entiende que la información que se dé estará a disposición de los grupos políticos y no solo de los representantes que asisten a la comisión. "Si no, ¿qué sentido tendría una comisión en que la información solo se la pueda quedar una persona?", ha preguntado.