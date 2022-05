València clareja després d'una nit de pluja complicada i històrica

Així, la nit ha sigut molt difícil per als servicis d'emergència, que han hagut de realitzar desenes de servicis com a conseqüència de la intensitat de les pluges.

Els efectius del Consorci Provincial de Bombers, per exemple, han dut a terme diversos rescats en el municipi de Paterna, el de tres persones d'un vehicle, el d'un conductor d'ambulància i el d'una dona que no podien eixir pels seus propis mitjans en una zona pròxima a l'estació.

La Policia Local i els Bombers de València també han treballat amb intensitat durant tota la nit, ja que l'aigua ha penetrat en multitud de baixos i immobles, sobretot de les zones de la Malva-rosa, el Cabanyal i Natzaret.

A més, l'aiguarrada va obligar a tallar túnels i passos subterranis de la ciutat i va causar problemes en la línia de metro. Des de Metrovalencia s'ha donat a conéixer a primera hora d'aquest matí que s'ha restablit el servici en totes les línies, encara que en alguns trams es pot circular amb retard.

UNIVERSITATS

A causa de la situació adversa, les universitats valencianes també han pres mesures. La Politècnica de València va informar anit de la suspensió en el campus de Vera tota l'activitat presencial.

Donada la situació, la UPV sol·licita a tota la comunitat universitària "la màxima precaució" i recomana encaridament no prendre cap risc innecessari. Aquest dimecres a les 12.00 s'actualitzarà la informació.

Per la seua banda, la Universitat de València declara el nivell 1 d'emergència, que suposa que en aquesta situació d'emergència no tindrà perjuís sobre el rendiment acadèmic d'estudiants la no assistència a activitats que impliquen control d'assistència,incloent els exàmens, quan es produïsquen circumstàncies que justificadament impedisquen el desplaçament de l'estudiant als campus.

D'aquesta manera, els exàmens programats no se suspenen, però aquelles persones que no puguen assistir a la convocatòria per aquests motius justificats realitzaran l'examen en una data alternativa.