Victoria Beckham presume de David Beckham por su cumpleaños: "No estás nada mal"

Victoria Beckham no es ajena a que su marido es uno de los hombres más deseados del planeta, uno de esos hombres que sin importar lo que se haga en el pelo o rostro o lo que se ponga siempre consigue estar guapo. Pero eso no es motivo para no poder bromear sobre él el día de su cumpleaños, ya que este lunes David Beckham cumplía 47 años.

Y como, aunque los aparenta, la edad no parece reducir un ápice la belleza de su esposo, la diseñadora ha preferido jugar un poco con la típica felicitación. Y lo primero que hizo fue publicar en sus stories varias fotografías del exfutbolista de Real Madrid y Manchester United en las que salía en bañador a orillas del mar.

Y para presumir de su cuerpo, la ex Spice Girl escribía en una de esas stories: "No está mal para tener 47". Y, de hecho, añadía entre paréntesis: "¡Menuda suerte tengo!". Un pequeño chiste que ha gustado mucho a sus cerca de 30 millones de seguidores pero, sobre todo, a su propio marido, que no ha dudado en repostear la historia en su cuenta con otro mensaje cachondo: "No hay de qué".

Más allá de eso y en un tono más formal, Victoria no ha dudado en continuar las felicitaciones. Y lo ha hecho con varios mensajes, en este caso en tres publicaciones diferentes, siendo la primera de ellas la que está centrada en ellos dos como pareja, en sendas fotografías marítimas: en la playa y en un barco.

"Te quiero mucho, David. Eres el esposo más increíble que alguien podría desear y de veras que me siento bendecida. Tú eres mi todo. Te amo tanto. Feliz cumpleaños", era la primera de las felicitaciones de la diseñadora y empresaria, quien en la siguiente publicación ha querido recordar a sus cuatro hijos.

"¡Muchas felicidades al mejor padre! Todos te queremos muchísimo y te mandamos multitud de besos", escribió antes de mencionar a todos los hijos (Brooklyn, Romeo, Cruz y la pequeña Harper) que también aparecen con su padre en el álbum familiar. Por último, Victoria subió un vídeo de la celebración de Beckham, bailando y cantando con uno de sus retoños.