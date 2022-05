Ayuso, sobre el 4-M: "Soy presidenta gracias a los votos de Pozuelo y Majadahonda, pero también a los de Fuenlabrada o Getafe"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha recordado este miércoles, aniversario de su contundente victoria electoral hace un año en las urnas, que consiguió ese resultado gracias a los municipios con tradición azul como "Pozuelo y Majadahonda", pero también gracias al respaldo de tantas localidades madrileñas que la izquierda pensaba que eran "suyas" como "han sido Fuenlabrada o Getafe".

Así lo ha explicado Ayuso durante una entrevista en esRadio, donde ha querido agradecer la gran participación electoral que hubo hace justamente un año y por "la ilusión y el entusiasmo" de tantos ciudadanos que decidieron ir a votar. "Un día de celebración para muchas personas, inmigrantes que me decían que habían huido del comunismo, trabajadores de la hostelería, autónomos y de tantos servicios y empresas", ha sostenido.

La líder regional no ha querido dejar escapar la oportunidad de reseñar, que ese día se sumaron también los datos del crecimiento del empleo y la bajada de los contagios por la Covid-19 en la región. "Soy presidenta gracias a los votos de Pozuelo y Majadahonda, pero también de Fuenlabrada o Getafe. Por eso quiero celebrar hoy el éxito de hace un año en Fuenlabrada", ha destacado, a lo que ha añadido, que aquella noche supuso también un antes y un después en el mundo político del país, recordando que ese resultado supuso la salida del que hasta entonces era el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, que bajó al tablero regional para intentar impulsar su partido en Madrid.

"Hemos roto con las cadenas del socialismo ese 4-M", ha afirmado Ayuso con rotundidad. "Nuestra región es un territorio mestizo, de mezcla. Eso no lo ha visto ni el socialismo ni el comunismo", ha añadido.

La mandataria madrileña ha manifestado que ella se debe a los madrileños "por encima del partido". En ese sentido, ha señalado que quiere "reformar la organización, por el bien de todos". "Quiero gente que sea potente, esto y obligada a hacerlo así. Como suelo decir, no quiero gente en mi móvil, los quiero en los medios, en la calle, con la gente", asegura ante la perspectiva del próximo congreso del PP.

"Aprovecharemos el congreso de Madrid para poner en valor todos nuestros candidatos a las alcaldías en tantas localidades del sur de Madrid. Esas que la izquierda ha querido tensionar", ha asegurado.

Lo que si ha querido dejar claro ene sta entrevista, es que ella no va a contar con nadie en su entorno ni en su Gobierno "que hable, o hubiese hablado, de corrupción en la Comunidad de Madrid". "Otra cosa es que hubiesen trabajado con honestidad con Pablo Casado, o en su entorno. Eso va por otro camino", ha especificado.

Material de "calidad"

Por otro lado, Ayuso ha asegurado que el Gobierno regional adquirió material sanitario "de calidad" durante la pandemia y ha denunciado la "campaña de desprestigio" contra su hermano, Tomás Díaz Ayuso, que cobró una comisión de 55.850 euros por sus gestiones en la compra de mascarillas para el Ejecutivo autonómico. "Ya solo falta saber la calidad de los calzones del chino que cogió la caja en el aeropuerto y que probablemente era fraudulenta", ha ironizado la presidenta.

La líder popular ha vuelto a reiterar que el material que consiguió su hermano durante el inicio de la pandemia del coronavirus "no era defectuoso", que se adquirió "en tiempo y forma" y que "se pagó dos meses después cuando se comprobó que esto era así": "Yo lo que veo es que como esto va a quedar en nada y se va a archivar, como el resto", ha sostenido.

A través de su cuenta oficial de Twitter, la Comunidad de Madrid informó anoche que la noticia publicada en El País de que Tomás Díaz Ayuso compró las mascarillas a una fábrica de cables eléctricos que falsificó certificados sanitarios "es falsa".

Esta noticia es falsa.https://t.co/77hyGTm9Wj — Comunidad de Madrid (@ComunidadMadrid) May 3, 2022

"No le presto atención porque no me perdonaría que cuando esto acabe esta campaña me hubiera quitado un solo minuto de trabajo y de disfrute de lo que estoy haciendo porque, además, lo hago con alegría y con pasión. Esto no me lo va a quitar ni la izquierda ni tampoco informaciones que son absolutamente falsas como la que hemos visto hoy", ha declarado.

Al hilo del escándalo de supuestos espionajes de 'Pegasus', afirma que no desdeña que en poco tiempo aparezcan conversaciones de la oposición "comprometidas", frente a las que tengan del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que seguro que serán de "Su Sanchidaz".