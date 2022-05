La anécdota de Malú con su hija, que no quiere que le cante al dormirla: "Sabes que mamá te da de comer a ti cantando, ¿no?"

Malú fue una de las invitadas de la nueva temporada de La noche D, el programa que presenta Eva Soriano los martes en La 1. La artista madrileña, que está a punto de volver a los escenarios con una nueva gira -el pistoletazo de salida lo dará este 12 de mayo en el Wizink-, contó una anécdota que no pasó desapercibida para el público.

Tiene que ver con su hija Lucia, que tiene ya dos años. Tal y como contó la intérprete de Blanco y negro, ella no es una persona mu de cantar en su casa. "Me da como vergüenza cantar fuera de contexto".

"A mi niña no le suelo cantar formalmente, pero alguna vez, así durmiéndola cuando está pesada y quiere que la duerma en brazos, empiezo a cantarle, y me dice: 'mamá calla, mamá no cantes'".

Lo mejor es la respuesta que le da la cantante a su hija: "¿Sabes que mamá te da de comer a ti cantando, ¿no?", relató Malú, desatando las risas del plató.