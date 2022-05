Vicente, en 'First dates': "Hay algunos por la calle que me dicen: '¡Mira, Franco!'"

El tema de los parecidos es muy relativo, depende mucho de la persona protagonista y de quien se lo saca. Pero a Vicente ya van demasiadas veces que le han sacado unos parecidos muy curiosos.

"Hay algunos por la calle que me dicen: ¡Mira, Franco! y otros me han llaman Bin Laden", comento el madrileño en su visita a First dates este martes.

Su cita fue Ketty, una amante de los animales: “Tengo 40: 13 ninfas, 26 agapornis, 1 gallina y 4 gatos, uno con 19 años que se va meando por todos los sitios, está como las personas mayores”, comentó.

"Nunca he sentido esas mariposas en el estómago de cuando estás enamorada. Es que soy un toro bravo, tengo mucho genio, soy una persona difícil. No me aguanto ni yo misma”, admitió la madrileña.

Ketty, en 'First dates'. MEDIASET

“Que suerte has tenido Vicente pasando esta puerta”, comentó para sí mismo Vicente al entrar en el restaurante de Cuatro y ver a Ketty sentada en la barra.

Durante la cena, la madrileña le preguntó a su cita cuantos hijos tenía, pero él respondió que "igual que a una mujer no se le pregunta que cuántos años tiene, a un hombre está feo preguntarle que si tiene hijos, porque se le compromete".

Al final, mientras que Vicente calificó la velada como "un momento de gran alegría y una ilusión muy grande para mí", Ketty reconoció que "eres encantador, pero no eres mi tipo de persona. Como amigos, encantada".