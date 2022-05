Tu horóscopo diario: miércoles 4 de mayo de 2022

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el miércoles 4 de mayo de 2022. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

A veces comenzamos el día llenos de energía y objetivos a conseguir pero luego al final resulta que sale todo al revés, y eso es lo que te va a ocurrir hoy en mayor o menor medida. Pero no debes tomarlo con ira u obcecación porque gracias a esos cambios todo te irá mucho mejor.

Tauro

Te van a surgir un montón de imprevistos y además de eso te encontrarás muy nervioso e inquieto en tu interior, todo transcurrirá de un modo muy distinto a como tu lo esperas y además te espera un desengaño con una persona a la que aprecias mucho. Pero todo esto es bueno para tí.

Géminis

En muchos momentos del día te vas a encontrar muy nervioso o desasosegado mientras que en otros tendrás cierta tendencia a la melancolía o el pesimismo y en realidad nada de esto está justificado porque ahora la suerte está de tu lado aunque muchas veces no lo ves por tu impaciencia.

Cáncer

Es un momento muy favorable para que puedas encontrarte con lo mejor de tí mismo y vivir la vida tal como en tu corazón la deseas. Además en el ámbito propiamente material hoy será un día afortunado en el que algún sueño se hará realidad y llega la ayuda inesperada de un ser querido.

Leo

Un encuentro inesperado o tener noticias de un ser muy querido te hará muy feliz en este día, y no será lo único porque hoy la suerte llegará a tí por el camino del corazón y algún importante sueño se te hará realidad ya sea en el amor o relacionado con una de las personas que más quieres.

Virgo

Una traición o un peligro te ronda en el entorno de tu trabajo pero a quienes desean hacerte algún mal todo les va a salir al revés y finalmente podrás salir triunfante de una situación bastante difícil. En realidad este será un día bueno para tí cuando parecía que todo iba a ir en sentido contrario.

Libra

Ahora es el momento de luchar por tus sueños o simplemente por tus intereses de tipo laboral o financiero, no te dejes llevar por la pasividad o la melancolía porque aunque no te lo parezca ahora la suerte está de tu lado. Lo que antes creías imposible ahora estaría al alcance de tus manos.

Escorpio

Hoy te va a dar un disgusto el amor, o vas a estar muy cerca de ello. Has puesto toda la ilusión en alguien que no es como tu habías imaginado y ahora la realidad viene a abrirte los ojos o a señalarte como debes gestionar esa relación para que más adelante no te acabe causando un mayor dolor.

Sagitario

Un sueño muy importante para tí está a punto de hacerse realidad e incluso esto podría ocurrir hoy mismo. Ahora la suerte está de tu lado pero también tu mismo estás más intuitivo y perceptivo que nunca y si el destino no te trae la que deseas entonces tu mismo sabrás tomarlo por tu mano.

Capricornio

Es el momento de recoger los frutos de los esfuerzos y sacrificios que llevas haciendo desde hacía mucho tiempo en tu trabajo. Un cambio inesperado te colocará en una posición mucho más favorable y merecida, y descubrirás que lo que hasta ahora hacías de forma anónima va a ser reconocido.

Acuario

Olvidate de las preocupaciones y tristezas y sal ya a luchar por todas las cosas buenas que te mereces y ahora el destivo va a poner a tu alcance a poco que pongas de tu parte. Todo lo que has estado sembrando con gran sacrificio y desaliento ahora va a volver a tí por donde menos te esperes.

Piscis

Es el momento de la acción y te espera un día de acción lleno de recados e imprevistos aunque no malo sino todo lo contrario en realidad. Sin embargo tu si vas a pensar que el día es malo y te crecen los enanos, especialmente por la mañana, aunque luego acabarás viendolo todo muy diferente.