Hailie, Alaina y Stevie: así es la sorpresiva vida de las hijas de Eminem

Siempre ha tenido esa imagen de joven revolucionario, incendiario e insurrecto, pero Eminem este 2022 (concretamente el 17 de octubre) cumplirá 50 años. Y eso, claro, hace que pueda echar la vista atrás. En esa mirada seguramente su carrera musical tendrá un peso importante, pero también la parte más desconocida para el público: su vida privada. No es que la haya ocultado o que haya sido especialmente hermético con ella, sino que incluso parte de su fandom prefiere centrarse en su arte antes que en otras cuestiones como fue, por ejemplo, su sobredosis en 2007. O en sus hijos. Porque Marshall Bruce Mathers III -su verdadero nombre- tiene tres hijes y cada uno tiene su peculiar historia en su relación con su padre.

Para entenderlas hay que conocer más o menos la vida amorosa del rapero. Y ahí hay un nombre propio que ha marcado la vida de Eminem: Kimberly Anne Scott. El músico conoció a Kim mientras estaba en secundaria. Él estaba apoyado en una mesa sin camiseta mientras rapeaba una canción de LL Cool J (I'm bad). Ella y su hermana gemela Dawn se habían escapado de casa y se mudaron con él, que entonces tenía 15 años, y con su madre. Un par de años más tarde, en 1989, comenzaban una relación.

Eran dos adolescentes, pero Eminem ya comenzaba a despuntar en las escena musical de batallas de gallos. Se casarían en 1999, pero su primera y única hija biológica, Hailie Jade Scott Mathers, nacería en el día de Navidad de 1995. Por ello, y porque vivían en un barrio conflictivo de Detroit, Eminem se puso a cocinar y lavar platos por el salario mínimo en un bar de la ciudad. Como eran contratos temporales, en un momento dado se quedó sin trabajo y, además, su primer trabajo, Infinite, había sido un fracaso. A eso se le sumó el consumo de sustancias, lo que le llevó a un intento de suicidio. Eminem, Kim y Hailie se marcharon a vivir a la caravana de su madre.

Fue entonces cuando el rapero creó a su álter ego, Slim Shady y comenzó a llegar el éxito. Era 1997 y poco a poco Eminem se fue haciendo más y más conocido hasta llegar al año 2000, cuando lanza una obra cumbre, The Marshall Mathers LP, el cual tenía éxitos como Stan, The Way I Am o The Real Slim Shady o incluso una canción homónima dedicada a Kim. Sin embargo, su relación estaba muy desgastada y en 2001 se divorcian.

Eminem, a pesar de toda la promoción de su película 8 millas y de su canción Lose Yourself, mantiene a su hija fuera del debate público acordando muy rápido con su exmujer una custodia compartida. Aunque sus padres se volverían a casar (solo entre enero y abril de 2006), Hailie nunca ha olvidado lo que su padre hizo por ella alejándola de los focos y hoy es su fan número 1, ya que apenas si se pierde alguno de sus conciertos y es su artista más escuchado en Spotify.

Tras criarse fuera del foco mediático y estudiar como una estudiante más en Chippewa Valley High School, Hailie se matricularía y se graduaría en Psicología en la Michigan State University en 2018. Sin embargo, sus pasiones van por otro lado: a sus 26 años, ha ejercido como modelo en varias ocasiones dado que está al día de todas las novedades y tendencias en el mundo de la moda.

Por eso no sorprende que se haya convertido en toda una influencer (no por nada tiene más de dos millones y medio de seguidores en Instagram) donde abundan los consejos sobre deporte, life style, nutrición, y, obviamente, moda, aunque son para followers que puedan permitirse un alto nivel de vida, dado que Hailie está continuamente presumiendo de sus viajes y de las exclusivas firmas con las que viste.

Hailie se crio toda su vida con otra niña, Alaina Mathers, a la que adoraba a pesar de que era algo mayor que ella (nació el 22 de febrero de 1993). Alaina Marie era hija de Dawn Scott, la hermana gemela de Kim y, por tanto, excuñada de Eminem. Sin embargo, las primas se convirtieron en hermanas tras el fallecimiento de Dawn en 2016 debido a una sobredosis. En ese momento, Eminem no lo dudó y adoptó a la pequeña, que entonces tenía 11 años y a la que en sus canciones llama 'Laney'.

"Mi sobrina ha formado parte de mi vida desde que nació. Para Kim y para mí era prácticamente nuestra hija, ya que vivía con nosotros dondequiera que estuviéramos", dijo en su momento a la revista Rolling Stone. Hoy por hoy, Alaina es quizá la más discreta en redes de todas las hermanas. Se licenció en Relaciones Públicas por la Universidad de Oakland y en sus redes reivindica el pensamiento body positive y el empoderamiento femenino. Además, en diciembre del año pasado anunció que se casaba con su novio, Matt Moeller.

Pero esa no sería la única vez que Eminem adoptase a alguien cercano. Nos referimos a Stevie. Stevie es hije de Kimberly y de una relación esporádica que tuvo con un hombre llamado Eric Hartter, quien más tarde fallecería en extrañas circunstancias, nada más separarse del rapero, por lo que nació en 2002 (el 16 de abril).

En 2021, a sus 19 años, se estrenó en Instagram con una publicación que sirvió para que dejasen de dirigirse a elle a través de su innombre (deadname en inglés), sino que había decidido rebautizarse como Stevie y se declaraba como persona de género no binario, por lo que pedía que se usasen los pronombres they/she/he para referirse a elle.

Por último, Eminem llegó a pedir la custodia legal de su hermano Nathan cuando este tenía 14 años.