Rocío Carrasco ha decidido coger el toro por los cuernos ante las mentiras que, según ella, habría lanzado Marta Riesco desde su programa en Mediaset. Y no solo se va a enfrentar a ella, sino también a la productora del programa de Ana Rosa. "A mí su directora me va a tener que contar en algún sitio, lo que ella le cuenta en esa sala cuando sale de hablar con Luis. Yo me voy a enterar de eso".

Ante esas palabras, Jorge Javier Vázquez ha querido ir más allá preguntando a Rocío Carrasco si se estaba refiriendo a un proceso judicial. Rocío ha respondido tajante: "Seguramente. Es ella la que le echa el peso a todo el mundo, es ella la que le echa el peso a la productora. Echa a todo el mundo en medio, y provoca lo que ha provocado".

"Cuenta dos versiones, nombra a la directora y a Pepe del Real. Y alguien me tendrá que demostrar cuál de las dos versiones compro", ha vuelto a insistir Rocío Carrasco, que también ha afirmado que podría llevar a juicio a la propia Marta Riesco.

"Pongámonos en situación. Marta Riesco es una chica que empieza una relación con 'el ser', que a mí me la trae al pairo. Lo que sé es que en el momento que entabla esa relación, se convierte en la vocera oficial de todas las tramas de 'el ser': juicios de mi hijo... Va lanzando toda la información que 'el ser' quiere. Partimos de ahí".

"En medio pasa todo ese jaleo entre ellos. Y el desenlace es este último capítulo. En todo esto, ella era partícipe desde un punto de vista periodístico. Pero ahora ha cruzado la línea. Ha usado una mentira, porque yo nunca jamás he hablado contigo. Y tú, esas ínfulas que tienes de superioridad, las coges y las utilizas para cuestionarme, para ejercer violencia otra vez sobre mí. Y has dicho barbaridades sobre mí, y puede que use un procedimiento judicial por ello".