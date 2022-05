"Blancanieves se lanzó en brazos de un amor que creyó perfecto y que la acabó anulando; La bella durmiente cayó en un sueño forzado y, cuando despertó, había sufrido una violación; a Ariel le arrancaron una parte de su cuerpo bajo el pretexto de alcanzar la pureza; Caperucita fue a las fiestas de San Fermín y fue violada por cinco lobos, la Manada de Pamplona. Todos ellos son testimonios reales". La periodista Sandra Sabatés recoge en su nuevo libro, No me cuentes cuentos (Planeta), diez historias estremecedoras de mujeres que, como tantas protagonistas de los relatos tradicionales, fueron víctimas de la violencia machista en varias de sus formas.

La presentadora de El intermedio (LaSexta) subraya que el machismo está normalizado en nuestro día a día. "Yo he escrito este libro, pero solo soy un altavoz que transmite las historias mujeres que son un ejemplo de lo que está pasando a otras muchas en nuestro país. Es una obra coral que llevamos realizando desde hace un año y medio y que ha sido posible gracias a ellas", explica a 20minutos. Es optimista, piensa que la situación puede mejorar, pero para ello es clave que la sociedad no dé pasos atrás. El camino todavía es muy largo: "En estos tiempos veo sororidad por todas partes, cada vez más. Y aun así, debemos seguir combatiendo".

¿Ha sido duro escribir este libro? Sí, mucho. Hay historias en las que se presenta una violencia extrema hacia mujeres que han tenido que revivir episodios bastante traumáticos. Han necesitado meses de terapia para poder asimilarlos y rehacer sus vidas.

¿Qué es lo más doloroso de desarrollar un proyecto como este, con testimonios tan crudos? Escuchar a estas mujeres. Es difícil ver cómo el dolor sigue estando presente en ellas. Aunque hayan pasado años, cuando hacen memoria se vienen abajo, porque han sufrido violaciones por sumisión química, mutilaciones… Y cuando las escuchas tienes muy claro que esto les ha pasado por el hecho de ser mujeres. Es lo que tiene la violencia machista: no entiende de clases sociales ni de ideología. Recuerdo que, al ver su historia contada, les impactaba saber que fueran las protagonistas. 'Qué duro, qué dolor más grande, porque esto lo he vivido yo'.

Las diez mujeres tienen una cosa en común: les persigue la culpa. La culpa es un tema en el que quiero insistir. Ellas se creen responsables de lo que les ha ocurrido, pero son víctimas, no se merecen lo que les ha pasado. También sienten culpa por el sufrimiento que pueden generar en su entorno. La protagonista del capítulo La bella durmiente siempre se hace las mismas preguntas: '¿Y si no hubiera bebido tanto?, ¿y si me hubiera ido antes a casa?'... Y la culpa solo es del agresor.

Sandra Sabatés Nacida en Granollers, Barcelona, en 1979, Sandra Sabatés estudió Comunicación Audiovisual. Tras presentar los informativos locales, dio el salto a LaSexta en 2007, cadena donde presenta desde 2012 El intermedio. Recibió el Premio Ondas a la mejor presentadora de televisión en 2018, año en el que lanzó su primer libro, 'Pelea como una chica'. Presentadora de televisión y escritora

¿Con qué fin accedieron las entrevistadas a contar sus relatos? Todas han contado sus historias para dar herramientas a las demás, y eso es un ejercicio enorme de sororidad, porque no quieren que a otras mujeres les pase lo mismo. Coinciden en la importancia de denunciar y saben que es importante tener información sobre determinadas violencias, así pueden saltar las alarmas.

Lo llamativo del libro es que conecta testimonios reales con cuentos populares. ¿Habría que dejar de contar historias que perpetúan el machismo o, en cambio, transmitirlas desde un sentido crítico? Habría que hacer una lectura crítica de estos cuentos. Precisamente nos sirven como herramienta de aprendizaje. Si acompañas a los niños en la lectura, les tienes que enseñar que, en el caso de La bella durmiente, no se puede besar a la princesa sin su consentimiento. Censurar algunos cuentos por contener situaciones machistas no creo que sea la solución, porque estas historias son un reflejo de nuestra sociedad desde hace siglos, pero afortunadamente ya hemos dado pasos hacia la igualdad. Las mujeres ya no quieren ser princesas, ni sumisas, ni ángeles del hogar, pero el machismo sigue ahí y hay que seguir trabajando.

En Disney, por ejemplo, se están creando historias muy ricas en valores. ¿No cree? Afortunadamente, sí. Tenemos que saber qué somos y qué debemos dejar de ser. Hay quienes ya no quieren ser lobos. Luego están las historias que tratan los valores que sí queremos conseguir. Es muy importante contar las cosas y, sobre todo, saber cómo hacerlo.

Aunque la mayoría de las historias ocurren en España, en un capítulo habla de la mutilación genital femenina. ¿Qué se puede hacer frente a este tipo de conductas? En España este tipo de violencia no se da, pero la chica que lo cuenta en el libro sí ha nacido aquí, es catalana. Su familia la manda a Senegal para que le practiquen esta salvajada, y lo mismo pasa con otras niñas. Desde aquí podemos actuar y, de hecho, se está haciendo: hay protocolos preventivos que sirven para hacer un seguimiento a estas jóvenes y hablar con sus familias, concienciarlas y que se comprometan a que ninguna pase por esto.

Pone en valor el papel de las asociaciones. ¿Qué destaca de su labor? Sí, acudí a la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida (APRAMP), para el caso de la trata y la prostitución; con la Federación de Mujeres Progresistas, la Fundación Ana Bella… Siempre digo que para estas asociaciones tengo un doble agradecimiento, porque están en contacto con las víctimas en todo momento y, además, a mí me han ayudado a tender puentes, conocer a estas chicas y hacer este libro realidad.

Sandra Sabatés, en un encuentro con '20Minutos'. JOSÉ GONZÁLEZ

¿A quién le recomienda la lectura de No me cuentes cuentos? El público al que va dirigido es amplísimo y deberían leerlo tanto hombres como mujeres, porque la igualdad real solo es posible si cambia la mentalidad en toda la sociedad. De hecho, hay muchas mujeres que niegan la violencia machista, y por eso con este trabajo busco remover conciencias: es importante que lo leamos todos... Ellos y nosotras.

Usted tiene un hijo de once años. ¿Llevaría este libro a las aulas? Me gustaría que se leyera desde esa franja de edad, porque es una etapa en la que somos especialmente vulnerables y en la que es posible que calen con fuerza ciertos mensajes negacionistas de la violencia de género. Si ves las cifras del último barómetro de género y juventud te das cuenta de que el 20% de los chicos cree que la violencia machista es un invento ideológico y que no existe. Le quitan importancia al control, a los celos…

¿Por qué cree que esto sucede? Porque todas las expresiones que intentan restar importancia a un problema que está muy arraigado y que está costando vidas tiene que ver con la educación. Solucionarlo pasa por educar, y las nuevas generaciones son el futuro.

¿Confía en ellas? Hay que tener esperanza siempre.

Hizo mucho ruido recientemente la serie documental de Rocío Carrasco. ¿La ha visto? No, pero estoy muy de acuerdo en que las mujeres alcen la voz. Es importante que den pasos para que se las pueda ayudar y para que la gente tome conciencia.

¿Qué papel juegan los medios de comunicación en este sentido? Somos muy importantes porque tenemos una responsabilidad social. Debemos ser muy rigurosos en la información y tenemos el deber de denunciar ciertos discursos que están basados en fake news.

Sandra Sabatés, en un encuentro en '20Minutos'. JOSÉ GONZÁLEZ

Ha desarrollado su trayectoria profesional en la televisión. ¿Qué le aporta su trabajo en los platós? En realidad llegué donde estoy por casualidad. Mi sueño era ser realizadora y estar detrás de las cámaras, pero después me propusieron hacerlo al revés. El periodismo engancha. Cuando te enamoras de esta profesión ya no sabes desconectar: estás pendiente continuamente de la actualidad, de las noticias…

¿Es un estilo de vida? Sí, porque te acostumbras a estar informado, a contrastar las informaciones… Es una manera de vivir.

Mucha gente la conoce por presentar El intermedio, pero antes estuvo en Deportes. ¿Cómo surgió el salto de un ámbito al otro? ¡Yo fui la primera sorprendida! Me llamó Miguel, que por aquel entonces era el director de El intermedio, y me pregunté cómo habían pensado en mí. Soy muy feliz porque somos una gran familia que disfruta muchísimo, y creo que eso se transmite.

¿Qué significa para usted la sección que presenta en el programa, Mujer tenía que ser? Es una sección maravillosa y necesaria. Nos hace ser conscientes, porque todos vemos esas desigualdades, pero cuando una mujer se sienta y te cuenta en primera persona lo que ha vivido ella… Hay mujeres muy diferentes, con profesiones muy distintas, y cuando ves que todas han vivido desigualdades tomas conciencia. Lo bueno es que con muchas de ellas la relación ha trascendido. Siempre voy a estar agradecida a Carmen Aguilera, la directora del programa. Me ha aportado muchísimo y he conocido a mujeres maravillosas.

Y, para terminar, una pregunta que se harán muchos: ¿es difícil contener la risa con Wyoming al lado? Muchas veces sí, porque además hay cosas que las tienes controladas por el guion, pero él es muy dado a hacer chascarridos y a meter determinados chistes que no estaban metidos… Ahí te sorprende y no lo puedes controlar. A veces te ríes y otras haces el esfuerzo de contenerte. Puede pasar cualquier cosa... Es lo que tiene el directo, ¿no?