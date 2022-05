Rukshana Media: "Les periodistes estan desapareixent del panorama mediàtic afganés només per ser dones"

Rukhshana Media va ser creada al novembre de 2020 per Zahra Joia amb l'objectiu d'explicar històries de dones afganeses i sobre elles. Durant l'ofensiva talibà de 2021, les periodistes de l'organització, en perill per l'alt risc d'assassinat, van abandonar el país i ara, mesos després, segueixen fent periodisme "amb perspectiva de gènere", malgrat tindre menys recursos i de no poder exercir la professió a l'Afganistan.

En una roda de premsa prèvia a l'entrega del premi, Zahra Joia ha denunciat la situació de les dones en el seu país i ha emmarcat l'aparició d'aquesta organització en la voluntat de "rectificar el buit que ocupen les dones en el panorama informatiu patriarcal i androcèntric de l'Afganistan. Els homes decideixen què és notícia i com s'ha d'informar".

Enfront d'aquesta situació, en Rukshana Media estan compromeses amb un periodisme "basat en fets, d'investigació i imparcial. Busquen maneres d'informar, analitzar, proporcionar una plataforma i crear una conversa entre les dones afganeses". A més, ha posat l'accent que en el mitjà "expliquen les històries des d'una perspectiva de gènere, en la qual se centren a explicar com afecta el règim talibà al dia a dia de les dones afganeses".

La directora de Rukhshana Media, que estarà acompanyada en la recollida del guardó per Jamila Hussam i Sakina Amiri, periodistes refugiades a Espanya, ha advertit que "ara mateix a l'Afganistan hi ha una gravíssima falta d'informació" i "el cost de dir la veritat pot ser la mort, l'empresonament i la tortura. I, no obstant açò, les periodistes continuen treballant enfront d'aquests greus perills".

"És molt important explicar la veritat en aquells llocs on no es fa", ha afirmat Joia, qui ha insistit que la llibertat d'expressió en tots els mitjans de comunicació afganesos "està sent atacada pel règim talibà". Com a exemple, ha citat que des del passat mes d'agost "més de 500 mitjans de comunicació van haver de tancar, i més de 100 periodistes, tant homes com a dones, van perdre el seu treball".

Zahra Joia ha reclamat "tot el suport possible" dels països occidentals perquè "les dones volen explicar les històries en el país, però no poden fer-ho", ha mostrat el seu temor al fet que afganistán es convertisca en una altra Corea del Nord i ha agraït el reconeixement que significa aquest premi de la Unió.

"POSAR EL FOCUS EN EL PERIODISME"

Per la seua banda, la presidenta de la Unió de Periodistes Valencians, Noa de la Torre, ha destacat la importància en aquesta 41 edició dels premis de "posar el focus en un mitjà fet per dones afganeses, que són el millor exemple del que suposa hui en dia fer periodisme i arriscar la pròpia vida".

"Són joves periodistes que van haver de fugir del seu país per a poder seguir fent periodisme", ha dit, i ha lamentat que "ara mateix l'Afganistan està fora del focus mediàtic i de l'agenda pública occidental". "Pareix que tots s'hagen oblidat del règim talibà", ha exposat.