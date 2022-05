Tamara Gorro vuelve al trabajo después de su operación y con una notable pérdida de peso

Ha pasado ya una semana desde que Tamara Gorro tuviera que someterse a una intervención quirúrgica para que le extirpasen la vesícula, ya que le estaba provocando problemas de salud. La influencer ha vuelto a la rutina y así lo ha contado en sus historias de Instagram.

A las 6:35 de la mañana subía la primera historia, en la que deseaba a su 'familia virtual' unos buenos días. Tres horas más tarde, la que fuera extronista de Mujeres y hombres y viceversa se grababa hablando para sus seguidores.

"Feliz semana", comenzó Tamara en sus historias. "Yo me he sentado en la oficina, me he duchado y me he peinado porque hoy tengo un directo con Anne Igartiburu a las ocho y vamos a hablar del libro y de muchas cosas", prosiguió la autora de Cuando el corazón llora.

Tamara Gorro en sus historias de Instagram. TAMARA_GORRO / INSTAGRAM

"Yo pensaba que esta semana iba a estar más activa, pero he estado más lenta de lo que yo creía, así que voy a trabajar un poco", finalizó, volviendo a desear una feliz semana a sus seguidores.

Aunque haya retomado su trabajo, Tamara Gorro aún no está recuperada del todo de su operación, dejándolo ver así en uno de sus últimos posts donde muestra las cicatrices que tiene en su vientre. Así mismo, también está pasando por una recaída de su depresión de la que poco a poco va levantando cabeza.