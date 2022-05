Escola creu "inacceptable" rebaixar el nivell de valencià del funcionariat i "convida" a Bravo a dimitir

Per aquest motiu, l'entitat cívica considera que "blindar els drets lingüístics de la ciutadania amb un funcionariat competent en la nostra llengua és innegociable", ja que "no es podran garantir els drets lingüístics de les persones valencianoparlants si el personal de l'administració pública no és competent en eixa llengua".

A més, Escola subratlla que "és un dels acords del Consell Botànic una Llei de funció pública valenciana que garantisca el principi d'igualtat i no discriminació per motius lingüístics".

Aquesta norma, apunten, aprovada ara fa un any per les Corts Valencianes, ja incorpora que el valencià passa de ser mèrit a requisit.

Per açò mateix, Escola Valenciana "no accepta una rebaixa en la competència lingüística" i convida la consellera Bravo a "fer un pas al costat i dimitir si no està disposada a defendre els drets lingüístics de valencianes i valencians".

Finalment, reclama al Govern valencià una Llei d'Igualtat Lingüística i recorda que aquest és un altre dels punts de l'Acord del Botànic.