Educació proposa incloure més de 9.000 places en el procediment extraordinari de consolidació d'interins

En la primera reunió del grup de treball específic entre l'administració i les organitzacions sindicals, Educació ha presentat una proposta inicial de més de 9.000 vacants. A partir d'ara s'inicia un procés de diàleg i negociació per a distribuir aquestes places entre els diferents cossos docents i repartir-les entre les dos vies d'accés previstes en aquest procediment extraordinari: via concurs o via concurs-oposició excepcional amb proves no eliminatòries.

Des de la Conselleria apunten que el nombre total de vacants incloses en aquesta proposta que es porta a negociació supera el volum de professorat interí que compleix els requisits marcats de més de cinc anys d'antiguitat.

La planificació de la Conselleria d'aquest procediment extraordinari preveu que l'oferta definitiva de places a estabilitzar es publique el pròxim mes de juny i que a la fi de 2022 es convoque el procediment, que tal com marca la llei estatal, es desenvoluparà entre 2023 i 2024.

Aquest procediment és totalment independent a les oposicions ordinàries, on es convoquen places de nova creació i les de reposició de jubilacions, aclareixen.

Així, la Conselleria d'Educació continua endavant amb les oposicions d'ingrés lliure en el cos de mestres que comencen aquest pròxim mes de juny amb una oferta total de 1.228 places corresponents a reposició de jubilacions.

Per la seua banda, el Sindicat de Treballadors i Treballadores de l'Ensenyament del País Valencià (STEPV-Iv) ha demanat que es concrete millor el procediment pel qual s'ofereixen aquestes places ja que "crida l'atenció que les vacants que s'adjudiquen al juliol i durant el curs al professorat interí són moltes més de les quals s'han oferit ara en aquesta proposta (descomptant el professorat en pràctiques, reingressat i provisional i els temps parcials)".

El sindicat també ha manifestat que les dades del cos de mestres "no acaben de quadrar", ja que s'està oferint un nombre provisional -1.757- molt inferior al que s'adjudiquen al juliol. La Conselleria revisarà aquestes dades.

PLACES COVID

D'altra banda, STEPV ha plantejat si les 5.000 places covid estan incloses en la proposta i la resposta de la Conselleria ha sigut, segons el sindicat, que aquelles places que compleixen amb els requisits de la llei Iceta si que han sigut comptabilitzades.

Sobre les places del Professorat Tècnic de FP, que ara és un cos a extingir, la Conselleria ha aclarit que estan contemplades totes les especialitats, tant les 19 que passaran al cos A1 com les 10 que es queden en el cos a extingir, ja que encara no s'ha produït el procediment d'incorporació.

Com a conclusió, STEPV es mostra "reticent al nombre de places oferides", ja que considera que, per exemple, les 5.000 places covid "desapareixeran del sistema i, per tant, no s'acabaran d'oferir en els processos d'estabilització previstos". A més, creu que "la manera de presentar les places genera més confusió que certeses".

STEPV recorda que ha convocat concentracions per al pròxim 5 de maig en les tres capitals de província i acudirà a la manifestació a Madrid el 7 de maig per a exigir "una consolidació real del professorat interí en uns procediments que realment complisquen amb les sentències europees que exigeixen que es pose fi a l'abús de la temporalitat".