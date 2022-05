ACPV veu a Bravo com a "un obstacle" per al valencià en la funció pública i demana a Puig que "restablisca el consens"

Així ho ha expressat, en declaracions a Europa Press, el secretari d'ACPV, Toni Gisbert, després de les manifestacions realitzades aquest dimarts per Bravo en les quals ha asseverat que engegarà "ja" el decret per a regular la capacitació lingüística amb l'objectiu d'accedir a la funció pública valenciana i buscarà acords amb Compromís perquè siga aprovat.

No obstant açò, la consellera ha advertit que és partidària d'un acord "raonable" en el qual no s'exigisca "un plus" més enllà del nivell de capacitació del valencià que done el sistema educatiu, del que ha subratllat que ha d'engegar ara el decret d'homologació de nivells.

Sobre aquest tema, Gisbert ha recordat que des que ACPV impulsara en 2016 un acord social per a aconseguir aquesta reivindicació, "és un fet constatable que la consellera Bravo no s'ha caracteritzat per un tarannà dialogant i de consens, sinó que més bé ha sigut un obstacle".

Per la seua banda, ha apuntat, Acció Cultural ha tingut "molta paciència davant els retards", però, arribats a aquest punt, ha d'exigir a la Presidència del Consell la seua intervenció.

En aquest sentit, el portaveu explica que, després de la probación de la reforma de la Llei de Funció Pública i la decisió d'elaborar un reglament per a la concreció dels nivells de coneixement d'accés, es va constituir una comissió formada per representants de les tres àrees del Govern implicades: la de Justícia i Administracions Públiques, en mans del PSPV; la d'Educació i Cultura, sota la direcció de Compromís, i la de Presidència.

"El que ACPV demana a Presidència -incideix Gisbert- és que vote i desempate perquè el president Puig ha de decidir si opta per una solució intermèdia raonable que done carta de naturalesa a alguna cosa que ja existeix o s'alinea amb les posicions mes retrògrades". En aquest últim cas, Acció Cultural es veuria obligada a "demanar als grups parlamentaris que voten en contra de la resolució", ha advertit.

En opinió del secretari d'ACPV, a Gabriela Bravo, "igual que a una part important del seu partit, se li oblida que no governen sols i que dins de les seues competències no està la de Política Lingüística".

En aquesta línia, ha retret a la titular de Funció Pública "no tindre en compte diverses premisses". En primer lloc, ha assenyalat, "que el valencià és la llengua cooficial al País Valencià i ha de tindre el mateix tracte que el castellà, ni més i menys".

"MALTRACTAMENT HISTÒRIC"

A més, ha subratllat que els funcionaris són "servidors públics" i són els ciutadans els que tenen drets. Finalment, li ha recordat "l'existència d'un maltractament històric cap al valencià per part de l'administració, la qual cosa fa que s'haja de tindre una particular atenció i afecte per a revertir eixa situació".

ACPV recalca que el "punt de consens" és el nivell C1 per als grups superiors de l'administració valenciana (A1 i A2). Gisbert ha postil·lat que dir que no conformar-se amb l'exigència de coneixement que acredita el batxillerat pot suposar un menyspreu al sistema educatiu és un raonament "fal·laç".

"En l'administració hi ha una escala per a l'accés a determinats llocs, per a unes places es demana un batxillerat i per a unes altres, titulacions universitàries. En coherència amb això, seria lògic també establir una escala de coneixement de valencià per als grups més alts, ja que no és el mateix un funcionari que ocupa un lloc de bidell que un advocat de la Generalitat que ha de saber redactar recursos en valencià", ha posat com a exemple.

"I això no és un descrèdit per a ningú. Per què no es demana aleshores només el batxillerat per a qualsevol lloc en l'administració", ha plantejat.

A més, Toni Gisbert ressalta que la immensa majoria dels integrants dels grups A1 i A2 ja té l'acreditació de valencià corresponent al 'mitjà', per la qual cosa exigir només el nivell de batxillerat seria "en la pràctica un retrocés". "La consellera Bravo està fent trampa", ha conclós.