CCOO PV demana l'estabilització de les plantilles en servicis socials i acabar la "precarietat" històrica en el sector

García ha obert la jornada 'Reducció de la temporalitat del personal dels servicis públics', organitzada per CCOO-PV, en la qual ha insistit en la necessitat d'una reforma en el sistema de finançament autonòmic, amb el reconeixement del dèficit acumulat, que permeta una major inversió en servicis socials.

Per a García, és "indubtable" l'avanç que ha suposat la Llei valenciana de Servicis Socials i les noves fórmules de finançament de la Generalitat per a l'estabilitat de les entitats locals, segons ha informat el sindicat en un comunicat. "S'han generat molts llocs de treball i ara és el moment de consolidar aquestes relacions laborals perquè siguen estables i de qualitat", ha expressat.

La motivació d'aquesta jornada és que les ofertas de treball públic en cadascuna de les entitats locals, mancomunitats o residències municipals han d'estar aprovades i publicades abans del pròxim 1 de juny però moltes entitats locals valencianes estan plantejant problemes en la seua aplicació respecte al personal de servicis socials.

Per a CCOO, cal que els equips de govern municipal, les persones responsables de mancomunitats i dels centres de servicis socials especialitzats "estiguen a l'altura i no deixen passar aquesta oportunitat". Les conclusions d'aquesta trobada aposten per incloure els llocs que complisquen amb els criteris en les ofertas de treball d'estabilització, "sent conscients que l'autorització és competència del ministeri".

Per a la secretària general de la Federació de Servicis a la Ciutadania de CCOO PV (FSC CCOO PV), Pilar de Vera, és "imprescindible" solucionar aquesta situació del personal i avançar en la consolidació del Sistema Valencià de Servicis Socials.

"POSSIBILITAT ÚNICA"

"Lamentablement, la normativa pressupostària bàsica sol dificultar la millora en els servicis públics i en la qualitat de l'ocupació en limitar els llocs que poden ser inclosos les ofertes de treball públic, però donada l'actual confluència de normatives entre les quals es troba la Llei valenciana de Servicis Socials Inclusius i l'actual Llei 20/2021 de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública, ens trobem davant una possibilitat única de crear una xarxa estable i estructural pública", ha sostingut.

Segons ha assenyalat, a pesar dels avanços en l'estructuració dels servicis socials municipals, amb l'aprovació de contractes programa entre administracions, i en el procés de transferències de servicis socials municipals a l'administració autonòmica, "la situació del personal que presta els servicis socials en les entitats locals és en general precària".

"La majoria de professionals són dones, en situació de temporalitat i alta rotació, amb contractació parcial. Avançar en les condicions de les persones treballadores del sector garantirà una millor prestació dels nostres servicis socials", conclou Pilar de Vera.

Per la seua banda, la vicepresidenta i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, Mónica Oltra, que ha participat en la jornada, ha destacat que la inversió en polítiques socials "genera riquesa i ocupació" ja que "crea llocs de treball estables, no deslocalitzables i cada vegada millor remunerats" i "fomenta la R+D+i i la innovació, que millora la qualitat de vida de les persones".

El pressupost d'Igualtat per a 2022 permet sostindre "un total de 27.395 llocs de treball vinculats a la 'economia de les tres c' (criar, cuidar i curar)", uns llocs de treball que són "essencials per a la vida". En aquest sentit, ha afirmat que els diners destinats a aquests servicis "són la millor inversió que pot fer un govern decent. Per açò, el pressupost destinat per Igualtat a l'atenció primària bàsica ha passat dels 97,4 milions d'euros en 2021 als 136,6 milions enguany", ha defès.

"Cada euro invertit repercuteix en la qualitat de vida i el benestar d'una persona, perquè podem atendre amb més rapidesa, eficàcia i eficiència les peticions i les necessitats de la ciutadania, les demandes més xiquetes i les més grans", ha insistit i ha subratllat que el gran objectiu del seu departament en 2015 era "construir un sistema de servicis socials digne, que portara la "P" de públic en el seu ADN", que estiguera "centrat en les persones" i fora "un referent per a altres territoris", superant "situacions cronificadas durant dècades", ha informat en un comunicat.

Aquest nou model afona les seues arrels en la Llei de Servicis Socials Inclusius, que és "la pedra angular i l'eix central sobre el qual hem anat construint o, més prompte, reconstruint pedra a pedra i pas a pas el nou Sistema Públic Valencià de Servicis Socials", partint de la base de "uns servicis socials d'atenció primària molt dotats".

A més de l'increment pressupostari, s'ha referit a alguns decrets que desenvolupen la llei, com la norma que engega el contracte-programa, amb el qual es dona estabilitat laboral del personal dels servicis socials d'atenció primària garantint el finançament dels equips professionals, la qual cosa ofereix "tranquil·litat i qualitat en el servici".

"En els servicis socials el vincle de confiança és fonamental, igual que ocorre en la relació entre una persona i el metge o metgessa que li atén. Si eixe o eixa professional va canviant cada any cal tornar a construir eixe vincle. Per açò, l'estabilitat laboral és fonamental, ja que també genera qualitat en el sistema", ha apuntat.

En la seua intervenció, la vicepresidenta ha destacat el valor de la tasca exercida per aquests treballadors i treballadores, que són "l'element imprescindible" per a assegurar que la prestació dels servicis es fa "amb diligència, amb rapidesa, dignitat i humanitat" el que permet "avançar en un nou model d'atenció més desburocratitzat, més modern i més innovador".