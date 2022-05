Els Cevex es reuniran a València al desembre per a abordar l'estratègia de tornada de valencians emigrats

Pérez Garijo ha detallat que els dies 15 i 16 de desembre Les Naus acollirà el Congrés Cevex 2022, "trobada que permetrà posar en comú durant dos jornades l'estratègia de tornada dels valencians i valencianes emigrades per motius econòmics i que tinguen voluntat de tornar, una estratègia en la qual està treballant la Generalitat".

La consellera ha presidit la X sessió del Consell de Centres Valencians en l'Exterior, reunió que s'ha celebrat a través de videoconferència. A la trobada també ha assistit la directora general de Participació, Mariaje Pérez Galant, segons ha informat la Generalitat en un comunicat.

Els congressos dels Cevex se celebren cada quatre anys, tal com arreplega el Decret que regula l'activitat d'aquests centres. L'última trobada es va celebrar a l'octubre de 2018 a Alacant.

Durant la reunió, Pérez Garijo ha recordat que la Generalitat ha posat ja en marxa una enquesta en 'GVA Participa' amb l'objectiu de conéixer la realitat actual de l'emigració valenciana i desenvolupar una estratègia de tornada "el més efectiva possible", ha subratllat.

La consellera ha animat als representants dels Cevex a difondre l'enquesta i a seguir participant "per a arribar al major nombre de valencians i valencianes que resideixen a l'exterior".

Aquest formulari en línia dirigit als valencians i valencianes que es troben en aquesta situació, o que ja han tornat, pretén conéixer el perfil d'aquestes persones, les circumstàncies que els van portar a marxar-se i quins motius els farien tornar, a més de conéixer què condicions es poden millorar per a afavorir la seua tornada a la Comunitat Valenciana.

FÒRUM PER A l'ANÀLISI DE L'ESTRATÈGIA

Al seu torn, Pérez Garijo ha ressaltat que en breu es constituirà el Fòrum per a elaborar l''Estratègia de tornada de les persones valencianes en l'exterior a la Comunitat Valenciana', "com a espai de diàleg i anàlisi per a debatre i reflexionar sobre l'estratègia de tornada i plantejar les accions que han de tindre's en compte".

Així mateix, durant la sessió del Consell dels Cevex s'ha parlat de la importància de la participació de les persones valencianes a l'exterior en els assumptes públics i del vot en les eleccions representatives. També, s'han posat en comú les diferents activitats de promoció de la llengua i la cultura valenciana en les quals estan treballant els centres.