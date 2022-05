València viu la seua primavera més humida en segle i mig, amb més de 100 l/m2 només aquest dimarts

L'episodi de pluges d'aquest dimarts afecta a les províncies de València i Castelló i les precipitacions màximes registrades al llarg del dia es concentren en la capital del Turia. Des d'anit, s'han acumulat en la ciutat 100,2 l/m2, segons l'Aemet.

Amb el registre d'aquest dimarts, ja s'acumulen acumulen més de 360,6 l/m2 en l'observatori de València. Es tracta, amb diferència, de la primavera més humida en segle i mig i encara falten quatre setmanes per a acabar la primavera climàtica (març-abril-maig), ha destacat l'Aemet.

Amb motiu de les tempestats d'aquest dimarts, l'Ajuntament de València ha decidit tancar al públic tots els parcs i jardins amb tanca, que han pogut reobrir les seues portes a primera hora de la vesprada. Per la seua banda, la Fira del Llibre romandrà tancada durant la jornada i preveu reprendre el dimecres l'activitat.

Tampoc han obert els cementeris, si bé, com és habitual en aquestes situacions, es mantenen els servicis funeraris i únicament s'eviten les visites als cementeris.

PLUGES GENERALITZADES A VALÈNCIA I CASTELLÓ

Més enllà de València, les precipitacions han sigut generalitzades al litoral de València i a l'interior i en zones de Castelló, que han aconseguir localment un grau d'intensitat molt fort a la matinada.

S'ha format una borrasca mediterrània entre la costa nord d'Alacant i Eivissa que ha provocat un flux de vent del nord-est humit i inestable sobre el litoral de les dos províncies. A primera hora de la vesprada han penetrat bandes de precipitació de mar a terra, descarregant amb força en el litoral de Castelló, entre Benicàssim i la capital.

Des d'anit, les pluges han deixat precipitacions acumulades de 100,2 l/m2 a València; de 86,2 a Moncofa; de 73,6 l/m2 en l'Aeroport de València; 72,8 l/m2 a Quart de Poblet; 62,6 l/m2 a Castelló de la Plana; 61 l/m2 a Picassent; 53,8 l/m2 al Puig; 50 l/m2 a Vilafamés i 47 l/m2 a Vila-real.

LA PRIMAVERA MÉS HUMIDA A LA COMUNITAT DES DE 1950

Així mateix, Aemet explica que també en la mitjana de la Comunitat Valenciana és la primavera més humida de la serie -dades des de 1950-, a falta de quatre setmanes per a finalitzar l'estació. En l'observatori de Castelló de la Plana també és la primavera més humida de la sèrie. A Alacant, ara com ara, no se superen els registres de la primavera de 1982 i de 1915, tot i que encara queden quatre setmanes de primavera.

Abril, com a març, també va tindre dèficit d'hores de sol a la Comunitat Valenciana i en general en el sud-est de la Península. Amb tantes precipitacions i tanta nuvolositat, el bimestre març-abril de 2022 és el de menys insolació de la sèrie. Des del confinament, els tres bimestres últims març-abril són els de menys insolació des d'almenys 1983.

PRÒXIMES HORES

La imatge combinada de radar i satèl·lit mostra precipitacions generalitzades en nord de València i sud de Castelló durant aquest dimarts. Tota la Comunitat Valenciana està aquest dimarts en avís groc per pluges, que poden deixar 20 l/m2 en una hora.

El 112 ha establit la preemergència per pluges i tempestats en el litoral nord i sud de Castelló i en el litoral nord, litoral sud i interior sud de València. El Centre de Coordinació d'Emergències, així com els consorcis provincials de bombers de les tres províncies, no han registrat incidents destacables per les pluges durant el matí, si bé els bombers de la Diputació de Castelló han atès una eixugada.