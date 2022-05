Horario de la segunda semifinal de Eurovisión, jueves 12 de mayo 2022

Este martes 10 de mayo arrancaba el festival de Eurovisión 2022, cargado de talento y shows espectaculares. Un total de 40 países participarán en esta edición, que este año se celebrará en Turín (Italia), al ser el país ganador del año pasado.

Así, la organización de Eurovisión reveló el orden en el que competirán los países participantes en las semifinales, siendo la segunda este jueves 12 de mayo. Por su parte, España, Reino Unido, Francia, Italia y Alemania, al formar parte del grupo conocido como 'Big five', pasarán directamente a la gran final de este evento el sábado 14 de mayo.

Horario y orden de actuaciones

La segunda semifinal para elegir al resto de países que participarán en la final de este popular evento será este jueves y se podrá seguir desde las 21.00 horas en 20minutos.es. La semifinal también se retransmitirá en La 1 y en RTVE Play y se podrá seguir toda la actualidad en la web oficial de Eurovisión y en el canal de YouTube del Festival de la Canción.

Este será el orden de actuación para este año:

Finlandia / The Rasmus - Jezebel

Israel / I.M - Michael Ben David

Serbia / Konstrakta - In Corpore Sano

Azerbaiyán / Nadir Rustamli - Fade To Black

Georgia / Circus Mircus - Lock Me In

Malta / Emma Muscat - I Am What I Am

San Marino / Achille Lauro - Stripper

Australia / Sheldon Riley - Not The Same

Chipre / Adromache - Ela

Irlanda / Brooke - That's Rich

Macedonia del Norte / Andrea - Circles

Estonia / Stefan - Hope

Rumanía / WRS - Llámame

Polonia / Ochman - River

Montenegro / Vladana - Breathe

Bélgica / Jérémie Makiese - Miss You

Suecia / Cornelia Jakobs - Hold Me Closer