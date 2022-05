Fiscalia recorrerà al TS l'arxiu de la vacunació de l'alcalde de La Nucia

Encara que la sentència de l'Audiència d'Alacant va revocar la decisió d'un jutjat d'obrir procediment abreujat a Cano i va determinar que el sobreseïment de la causa era ferma, el ministeri públic està preparant un recurs davant l'alt tribunal, segons han confirmat fonts judicials a Europa Press.

L'Audiència va arxivar el passat mes d'abril la causa a l'alcalde 'popular' en considerar que no es donen els requisits dels delictes de prevaricació i suborn en la seua actuació, i que no es va lesionar el dret preferent a rebre una dosi de cap afectat ni s'ha identificat a un particular que realitzara oferiment al càrrec públic. El tribunal va estimar així el recurs d'apel·lació interposat pel primer edil contra l'acte del Jutjat de Primera Instància i Instrucció 2 de la Vila Joiosa que va decidir processar-li.