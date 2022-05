Entrevista | Berta Vázquez: "Todos tenemos nuestra sombra, pura y escondida"

Berta Vázquez (1992) nació en Ucrania, pero pronto emigró a Elche y así pasó gran parte de su infancia: viajando. Nomadismo que, más allá del acto literal de cambiar de lugar, configuró su manera de ser y de estar. Conocida por el público por su faceta como actriz -la "Rizos" de Vis a vis, serie de Netflix, es uno de sus personajes más conocidos- se desplaza en su proceso creativo también hacia la poesía con A veces soy la noche (Espasa poesía, 2022).

Hace unos meses lanzó su proyecto musical, Museum; en ocasiones comparte vídeos en Instagram en los que aparece bailando, como un recuerdo de su infancia dedicada a la danza; y ahora trabaja en la dirección del que será su primer corto. En 20minutos hablamos con ella.

¿Cómo es la noche cuando se encarna en Berta Vázquez? Todos tenemos una parte de nosotros que es pura, luminosa, buena, alegre y socialmente correcta. Pero luego está la cara reprimida que llevamos encima, lo que no se puede compartir con nadie porque hay un tabú, porque nos da vergüenza o porque es muy íntimo. Todos tenemos nuestra sombra, nuestra noche, pura y escondida.

"Nadie sabe qué se siente al ser expulsado del ombligo de tu madre. Me refiero a ser exiliado de tu primer hogar". ¿Qué supuso para su infancia la emigración? Cuando de niña te toca cambiar mucho de ciudad, de colegio, etc., nace una gran sensación de desarraigo. Nací en Ucrania, vine a España con mi familia, luego volví a Ucrania con mis abuelos y luego ya regresé de nuevo a España con mi familia. Hasta los 11 años estuve cambiando de lugar. Eso te da cosas muy buenas, como la capacidad de adaptarte muy rápido a cualquier lugar o situación, pero luego tus recuerdos están demasiado repartidos y eso es algo que me hace tener la sensación de no saber muy bien de dónde soy.

"Soy algo o alguien roto y reconstruido", afirma en otro de sus versos. ¿En qué punto se encuentra? Bastante reconstruida. Acabo de estrenar los 30 y siempre había oído que esta es la mejor edad para la mujer. A los 27 empecé una crisis un poco rara que me llevó a reflexionar. Mi etapa de los 20 ha sido muy fructífera, pero en realidad no sé a dónde quiero ir. Lo que sí he podido rediseñar en estos últimos tres años es mi sistema de valores y darme cuenta de cosas que son muy importantes y sencillas que antes no eran tan obvias, como escoger a las personas correctas para tu vida, cuidarlas, dedicarles tiempo y atención, devolverles el cariño.

En pocos años ha experimentado, a través de su trabajo como actriz, una popularidad meteórica. ¿Cómo se digiere? Me ha cambiado mucho la idea de la popularidad. Cuando lo vivió, como sucedió todo de golpe, me sentí un poco invadida, no sabía gestionarlo, cómo recibir a la gente cuando se acercaba, o cómo responder cuando un periodista me hacía una pregunta que no quería contestar… con el tiempo he ido aprendiendo a manejarlo y ahora siento que es una suerte que haya gente que me conoce y que está atenta a lo que hago, porque eso me da la oportunidad de publicar un libro, sacar un disco o hacer una serie. Así que tener esa posibilidad me encanta y me hace sentir muy bien.

"Encontré en el barro el amor y la amistad", escribe en su libro. ¿Qué papel tienen los vínculos afectivos en A veces soy la noche? Las relaciones personales en el libro se tratan desde muchos sitios, pero también se habla de la soledad. Cómo tratas a los demás es un buen medidor que te permite conocerte a ti mismo y esta es una teoría que se aprende con la práctica, a base de experiencias, de relaciones y rupturas, de amistades que vienen y van. Es así como te vas dando cuenta de quién eres tú en realidad.

¿Qué poetas le inspiran? Para este libro me ha inspirado mucho el tono nihilista, melancólico y depresivo de Charles Bukowski. Esa oscuridad me gusta mucho de él. Tiene un acercamiento a los poemas y a la vida muy crudo, sin embellecer.

También experimenta con la música. Hace unos meses lanzó el proyecto Museum. ¿Cómo ha sido la experiencia? Una experiencia de aprendizaje, porque lo compuse y produje con uno de mis mejores amigos y lo hemos lanzado de manera independiente. Pero no es tan fácil lanzar un disco y que llegue a todo el mundo. Necesitas medios para levantar tu infraestructura como artista. Y ese trabajo no lo hemos desarrollado después de lanzar el disco, porque nos han salido otros proyectos pero sí que he aprendido que cuando quieres que algo llegue muy muy alto, tienes que comprometerte al 200% a buscar gente y dinero y tener muy claro que eso es lo que quieres y sacrificarte.

"Soy bailarina", dice en uno de sus versos. ¿Cómo marcó su infancia la disciplina del ballet? Desde los 11 a los 18 fue una etapa en la que me dedicaba básicamente a ir al instituto, volver a casa y estudiar el máximo que pudiera hasta la hora de irme a la escuela de baile, donde entrenaba cinco o seis horas al día, así que acababa como a las doce de la noche. Y lo mismo al día siguiente. Ese fue mi estilo de vida. Ahora a lo mejor bailo en casa o me grabo en video, pero voy a ver de qué manera lo puedo rescatar.

¿En qué proyectos trabaja ahora? En mayo saldrá una serie nueva de Netflix que se llama Bienvenidos al Edén. Trata de unos adolescentes que han sido invitados a un festival de música en una isla y cuando llegan no es lo que parecía ser... Es como una especie de thriller, bastante guay. Y luego estamos preparando la producción de un corto que voy a dirigir, que habla sobre salud mental y está ambientado en un tren de los años 20. Me apetecía mucho estrenarme con la dirección.