La transformación energética, un reto viable que hay que acelerar

Las emisiones de CO2 emitidas a la atmósfera en los últimos 150 años han tenido los mismos efectos que si hubiesen explotado 600.000 bombas atómicas como la de Hiroshima cada día. Todos los meses hay al menos una gran inundación en el mundo, momentos en los que llueve la cantidad equivalente a 25 veces el caudal del río Misisipi. Si nadie lo remedia, a final de siglo el número de refugiados climáticos ascenderá a 1.000 millones. O algo más cercano: nevadas como Filomena en enero de 2021 pueden dejar de ser excepcionales. Estos ejemplos dan idea de la gravedad del calentamiento global de una forma muy gráfica, de la necesidad de seguir actuando para evitarlo y de hacerlo pisando el acelerador.

Para abordar un tema tan complejo desde diferentes vertientes, 20minutos organizó el foro El impacto de la descarbonización, con el patrocinio de Acciona. Moderado por Encarna Samitier, directora del diario, en él participaron Isabel Garro, gerente global de Liderazgo en Sostenibilidad de Acciona, y Ana Barreira, directora del Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA).

"Necesitamos acelerar. Es la conclusión a la que han llegado los científicos. Con sus últimos avances legislativos sobre la descarbonización de la economía, la UE nos está indicando que esto es urgente e importante y que no hay otro camino. Muchas de las crisis que vivimos tienen trasfondo en el cambio climático, como puede haber sido la propia Covid. Si no somos conscientes de lo que nos jugamos, vamos a ver cómo las catástrofes serán cada vez más comunes", alertó Garro. En esa línea, Barreira aplaudió que las instituciones europeas estén "liderando la acción climática", pero destacó que este es "un problema mundial": "Si hay países que no toman las medidas adecuadas, por motivos diferentes, no habrá una solución clara. Algunos necesitan apoyo para hacerlo. La cooperación internacional es esencial porque la UE sola no puede afrontar este reto".

La directiva de Acciona destacó que los fondos Next Generation, el instrumento de recuperación europeo que supone una inyección de 140.000 millones de euros para las empresas de España, es un buen mecanismo para impulsar la transformación necesaria para afrontar la crisis climática. Garro instó al sector empresarial a "innovar y hacer las cosas de manera diferente".

La misión de las empresas pasa por aportar productos y servicios para que los ciudadanos puedan mantener su nivel de vida pero de una forma sostenible, porque ya "no se podrá seguir volando usando combustibles fósiles, habrá que viajar utilizando energías renovables, se deberá apostar por la economía circular...". "Hay que reinventarse", indicó Garro, quien agregó que a las compañías no les bastará con dejar de emitir CO2, sino que deberán aportar una dimensión positiva, buscando resultados innovadores.

Las ponentes del foro, Isabel Garro y Ana Barreira, y la moderadora, Encarna Samitier. Jorge París

En el camino hacia un mundo que apueste por las energías renovables pueden surgir conflictos. La ubicación de instalaciones como los parques eólicos puede chocar con el modo de vida de parte de la población o con la propia protección de la biodiversidad. Para poner remedio a esas confrontaciones ya existen herramientas jurídicas esenciales. "El Derecho da soluciones. Según el Derecho, los planes y programas se tienen que someter a una Evaluación Ambiental Estratégica y los proyectos concretos se someten después a una Evaluación de Impacto Ambiental. Se realiza un estudio que debe contener medidas para conciliar la protección del territorio, la biodiversidad y tener en cuenta los impactos", afirmó la directora del IIDMA, quien apuntó igualmente la importancia de que los afectados participen en la toma de decisiones, bajo el prisma de lo que se denomina "democracia ambiental".

El Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente lleva años analizando iniciativas que se están llevando a cabo en otros países y considera que hay ejemplos en EE UU que podrían trasladarse a España. Allí se están desarrollando instalaciones de energías verdes en suelos descontaminados, zonas en desuso, minas antiguas,... El Estado de Nueva York tiene incluso una oficina de ubicación de proyectos que ayuda, con la participación del público, a decidir si un emplazamiento es adecuado o no.

Ambas expertas coincidieron en que en la transformación energética el papel de administraciones y empresas es imprescindible, pero también el de la ciudadanía. "La resistencia al cambio es intrínseca al ser humano y ahora hay una conjunción de problemas que llevan a la gente a estar preocupada por otras cuestiones, pero tenemos que dejarles claro que este es un tema urgente cuyos efectos ya se sienten", señaló la gerente global de Liderazgo en Sostenibilidad de Acciona.

Tanto ella como la directora del IIDMA remarcaron que este, no obstante, es un "periodo de transición" y que hay tiempo de cumplir los objetivos. "No está todo listo, pero soy optimista", comentó Barreirra, a lo que Garro concluyó que "en 2050 habrá soluciones que hoy no existen y que permitirán la descarbonización de la economía".

"Los frenazos económicos están ocurriendo como consecuencia del cambio climático"

Gerente de Global Sustainability Leadership Acciona Isabel Garro, gerente global de Liderazgo en Sostenibilidad de Acciona.

Pese a los múltiples mensajes que se vienen lanzando, Isabel Garro cree que "la ciudadanía no es consciente" del momento en el que se encuentra el planeta ni de qué implicaciones está teniendo ya el no llevar a cabo una descarbonización. "Hasta que no tengamos una explicación bien hecha, de una manera muy gráfica, la gente no va a comprender por qué esto es tan urgente e importante", afirma la gerente global de Liderazgo en Sostenibilidad de Acciona. "No podremos vivir en 2100 si no lo hacemos. Nos enfrentamos a una crisis que va a afectar al mundo tal y como lo conocemos. Hay que cambiar las leyes y la forma de pensar", continúa.

Garro destaca que "los frenazos económicos están ocurriendo como consecuencia del cambio climático" e insta a que la economía sea un instrumento que ayude a la consecución de los objetivos de la Agenda 2030: "Tiene que estar a disposición de lograr esa transformación tan necesaria. De ahí que estemos viendo cómo los actores económicos viran el barco hacia esa descarbonización"

"Luchar contra el cambio climático es muy importante, pero también hacer frente a la pérdida de biodiversidad"

Ana Barreira. Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente. Ana Barreira, directora del Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente.

"Hay mucha información disponible para todo el público sobre el problema de cambio climático y cómo hacer frente a él. Otra cosa es que la información sea comprendida por todos los sectores de la sociedad", apunta Ana Barreira, que habla igualmente de la necesidad de buscar la manera de compatibilizar la protección de la biodiversidad con las grandes instalaciones de energías renovables. "Hay que buscar la forma de conciliar todos estos intereses porque la lucha contra el cambio climático es muy importante, pero también es esencial hacer frente a la pérdida de biodiversidad. Son dos de las crisis planetarias a las que se enfrenta la humanidad y la tercera es la contaminación", alerta.

Sobre la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, aprobada el año pasado, la directora del IIDMA destaca que contiene elementos muy importantes, pero todavía tiene que ser desarrollada por otros instrumentos normativos. "Algunos están en fase de aprobación y ni se ha presentado un borrador", lamenta sobre una norma que "es un buen punto de partida", pero tiene que ser aplicada de manera urgente.