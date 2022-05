Oltra demana que persones independents investiguen el succeït en Pegasus: "Açò no es pot convertir en un circ"

Així s'ha pronunciat en declaracions als mitjans en ser preguntada per com valora aquest espionatge i si tem que arribe als governs autonòmics. "Jo més que por, el que tinc és vergonya; vaja nom tan bonic per a una cosa tan lletja", ha dit, i ha subratllat que es tracta d'un cas de "vulneració massiva de drets civils i constitucionals de primera generació", un fet que "és molt greu".

"Que en un Estat s'espie a persones és molt greu, ja siga persones que estan en un govern autonòmic, ministres, advocats o les persones que siguen, és una vulneració de drets de primera generació i cal saber exactament quina ha passat, qui ha perpetrat aquestes actuacions delicivas i qui ho sabia i qui no", ha expressat la consellera, per a qui "açò cal netejar-ho com els estables que va netejar Hèrcules, ja que parlem d'una figura mitològica com Pegaso, perquè no és tolerable que cap Estat espie a cap dels seus ciutadans".

En aquesta línia, ha subratllat que en un Estat de Dret "si hi ha converses que escoltar, ha de ser amb autorització judicial i en el marc d'un procediment d'investigació penal". I considera que açò és "d'una gravetat tal, que s'ha de fer des de la discreció, però també des de l'objectivitat" i amb persones "independents i de prestigi".

"Açò no es pot convertir en un circ de veure a qui s'ha espiat hui", ha insistit, per a reclamar "discreció", "transparència" quan estiguen les conclusions i no confondre açò últim amb "exhibicionisme".

Preguntada per si quan parla de "netejar" es refereix a dimissions, ha puntualitzat que ella desconeix "si algú que ha fet açò està en algun càrrec del que es puga dimitir".

"No ho sé. El primer és saber i parlar amb coneixement de causa i no tinc coneixement de causa, per la qual cosa no vaig a demanar la dimissió de ningú ni apuntar a ningú", ha resolt, però sí ha advertit: "Quan sapiem qué, qui, com i quan, si cal demanar dimissions o cessaments es demanaran, però de moment cal esbrinar".