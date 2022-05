Compromís insisteix que el C1 de valencià és un "requisit imprescindible" per als funcionaris

"No estem d'acord, és públic i notori i continuarem reivindicant-ho", ha recalcat en una compareixença després de la seua primera reunió amb Puig, dins d'una ronda amb els grups parlamentaris, sobre la proposta de la Conselleria de Justícia per al requisit lingüístic.

Aquest mateix dimarts, la consellera Gabriela Bravo s'ha mostrat favorable a un acord "raonable" amb Compromís, però "sense exigir un plus". En concret, la proposta de la comissió de competència lingüística fixa l'exigència del certificat A2 per a l'agrupació professional funcionarial, del B1 per al subgrup C2 i del B2 per al grup B i el subgrup C1, mentre per als grups A1 i A2, trasllada dos alternatives que "estudiarà" per a elaborar el decret: exigir el B2 o el C1.

Sobre aquest tema, la síndica de Compromís ha reconegut que la proposta del departament de Funció Pública (PSPV) és diferent a la de la Conselleria d'Educació que dirigeix el seu company Vicent Marzà, però ha advertit que no pensen "renunciar" al fet que s'exigisca el C1.

I és que, al seu juí, els funcionaris dels grups A1 i A2 han de tindre suficient formació com per a atendre en valencià, preservant així el dret de la ciutadania al fet que l'administració els responga en les dos llengües oficials.

Robles, que no ha volgut desvetlar la postura que li ha traslladat Puig, ha afegit que és un requisit que ja s'exigeix al professorat en les oposicions, amb el que "de manera coherent s'ha de demanar al personal de l'administració pública".