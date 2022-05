Mata descarta vaticinar el seu futur en el PSPV i aconsella al nou síndic que escolte "sobretot les crítiques"

Així ho ha traslladat després d'una reunió amb el president de la Generalitat i líder del PSPV, Ximo Puig, dins d'una ronda de contactes amb els grups parlamentaris. Mata va anunciar el dissabte que deixava el càrrec de portaveu en Les Corts per a centrar-se en la defensa de Jaume Febrer, el presumpte capitost de l'Assut, un cas que afecta a càrrecs socialistes i del PP per presumptes comissions amb Rita Barberà al capdavant de l'Ajuntament de València.

En una breu compareixença, preguntat pel seu futur, el 'número dos' del PSPV ha assenyalat que porta 42 anys en executives socialistes i que desconeix el que vindrà a partir d'ara: "No sé, no sé que passarà el mes que ve, depèn del treball que tinga i el que haja de fer".

A més, respecte a què recomanaria al seu successor en Les Corts, ha afirmat que no s'atreviria a aconsellar-li res, encara que si haguera de fer-ho li diria "que respire a fons abans de decidir, que escolte moltíssim, sobretot a les veus crítiques, i que tots els matins dedique cinc minuts a dir 'ommm'".

Sobre la seua reunió amb Puig, Mata ha ressaltat que ha vist a un president amb "ganes, il·lusió, potència i discurs" i que està compromès a impulsar un pacte valencià per l'energia. "Crec que és l'únic polític que queda que és optimista", ha dit.

REBAT LES CRÍTIQUES DE MAZÓN

A més, ha rebatut les crítiques de l'oposició i peticions de baixada d'impostos com les del líder del PPCV, Carlos Mazón, afirmant que deflactar l'IRFP és "flor d'un dia" i només té efecte al maig o juny quan es realitza la declaració de la gent. Són, al seu juí, unes "rebaixetes" fiscals que només beneficien als més rics quan cal aplicar "mesures quirúrgiques" com les quals impulsa la Generalitat.

Quant al transvasament Tajo-Segura, després de la nova retallada a l'aigua que reben les comarques alacantines, Mata ha subratllat que és un problema que vé de fa dècades i que l'executiva del PSPV va acordar aquest dilluns "reforçar" la seua posició en contra de la baixada del cabal ecològic.

"No poden destrossar el futur de tota una comarca (...) L'aigua és una necessitat i ací no hi ha discussió", ha emfatitzat, i ha reiterat que la Generalitat anirà als tribunals "si no hi ha més remei" i que mentrestant busca reforçar les dessaladora i l'aprofitament hídric.