Bravo, partidària d'un acord "raonable" amb Compromís sobre el requisit lingüístic però "sense exigir un plus"

Així ho ha avançat aquest dimarts Gabriela Bravo, en un esmorzar amb mitjans de comunicació, en relació amb l'informe elaborat i consensuat per la Comissió de Competència Lingüística que servirà de base per a regular la capacitació i que estableix el certificat de valencià necessari per als diferents grups del personal de l'Administració Pública.

En concret, el document fixa l'exigència del certificat A2 per a l'agrupació professional funcionarial, del B1 per al subgrup C2 i del B2 per al grup B i el subgrup C1. Quant a l'exigència per als grups A1 i A2, la Comissió trasllada dos alternatives que la Conselleria de Justícia "estudiarà" per a elaborar el decret: exigir B2 o el C1.

Bravo ha explicat que la posició majoritària de la Comissió, igual que la seua, és que per a accedir a la funció pública s'ha d'exigir el nivell de capacitació que ofereix el sistema educatiu. "Si la finalitat del nostre sistema educatiu és garantir el ple coneixement del castellà i el valencià, no hi ha raó alguna perquè, en accedir a la funció pública, hàgem d'exigir un nou examen per a seguir valorant si els coneixements adquirits en l'etapa educativa són els adequats", ha dit.

En aquesta línia, la consellera ha defès que no és "un criteri estrambòtic" que se li haja ocorregut ja que, el primer que van fer, va ser estudiar els sistemes d'accés d'altres CCAA com Galícia, en al·lusió a l'autonomia posada com a exemple per Compromís, que ha retret al PSPV, el seu soci de govern en la Generalitat, la seua proposta de requisit.

"Allò que no diuen és que en el sistema educatiu de Galícia, quan els alumnes acaben l'etapa educativa de Batxiller, adquireixen directament el C1. El mateix passa a Catalunya", ha apuntat, per a recalcar que és "més fàcil i lògic asseure bé els criteris i engegar instruments perquè el sistema educatiu per a joves garantisca perfectament una comprensió i maneig de l'idioma de manera indiferent d'un i l'altre". "Si no qüestionem un, tampoc hauríem de qüestionar l'altre", ha subratllat.

Per tant, al seu juí, "exigir un plus significa no confiar en que el sistema educatiu que està ensenyant degudament el nostre idioma. I eixa és la responsabilitat del nostre sistema educatiu: garantir que una vegada conclòs el Batxiller, tinguen ple coneixement dels dos idiomes".

Bravo ha indicat que la finalitat de tot açò és normalitzar l'exigència de la capacitació lingüística en una comunitat bilingüe: "No entenc per què fins a aquest moment hem tractat el valencià com una llengua menor i s'ha convertit fins ara en un mèrit. No té cap sentit i açò sí que va en contra de l'Estatut d'Autonomia i de la Llei d'Ús i Ensenyament del valencià", ha postil·lat.

Així, la consellera ha avançat que des del seu departament engegaran "ja" el decret/reglament que regularà la implementació dels diferents nivells i exigència de capacitació.

PORTAR-LO AL CONSELL "AL MÉS PROMPTE POSSIBLE"

Preguntada si és possible la seua tramitació amb l'oposició de Compromís, la consellera ha manifestat que la seua "responsabilitat" és activar l'elaboració del reglament "i estar en condicions de portar-lo al Consell el més prompte possible". "És la meua responsabilitat perquè la llei establia el termini d'un any per a l'aprovació", ha ressaltat.

I ha afegit: "Si hi ha discrepàncies, s'intentaran solucionar com hem fet sempre. Som un govern de coalició que, en ocasions, hem tingut punts de vista diferents. Algunes vegades s'ha arribat a acords i unes altres no", ha assenyalat.

"Jo sóc partidària -ha insistit- de dialogar tot el necessari per a arribar a un acord raonable, però un acord que no pot passar per exigir un plus, nivells superiors del que el sistema educatiu ha de garantir a tota la ciutadania", ha insistit.

DECRET D'HOMOLOGACIÓ

Bravo ha recordat que un dels aspectes importants que es plasmen en l'informe de la Comissió és que la tramitació del decret ha d'anar acompanyada del decret d'homologació de nivells que ha d'engegar Educació.

"Ara mateix no estan garantint el B2. Han d'engegar l'homologació de nivells i és ací on hem tingut posicions diferents perquè en la Comissió un sector era partidari que el decret d'homologació establira que, superat el Batxiller, a les persones se'ls reconeguera el C1", ha postil·lat.

Interpel·lada aleshores per si el decret comptaria amb l'exigència del B2, Bravo ha dit que el que planteja el decret d'implementació és exigir el que dona el sistema educatiu: "Si el decret d'homologació dona el B2, això", ha repetit.

D'altra banda, Bravo ha explicat que la incorporació del requisit lingüístic tindria un període transitori d'implantació perquè no afectaria a totes les persones que està en fase d'exàmens o en fase pròxima a poder-se presentar l'oposició. "Establim un període mínim de transició d'entre un i dos anys, en funció de la situació. És una qüestió que estem valorant", ha afirmat.