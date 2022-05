Puig proposa un pacte polític per a aconseguir la sobirania energètica en la pròxima dècada

Així ho ha traslladat en les reunions que ha compartit aquest dimarts amb el líder del PPCV, Carlos Mazón, i els síndics en Les Corts de Cs, Compromís i PSPV, Ruth Merino, Papi Robles i Manolo Mata, en el marc de l'acord 'Alcem-nos' que van firmar tots els grups parlamentaris excepte Vox.

Puig, segons fonts de Presidència, ha plantejat l'acord en dos vies: accelerar al màxim la implantació de les energies renovables i aconseguir la sobirania energètica a mig termini mitjançant la cerca d'alternatives. El calendari de tancament de les centrals nuclears preveu que la de Cofrents, que actualment produeix el 40% de l'energia de la Comunitat, deixe de funcionar en 2030.

Aquest pacte polític està obert a la negociació i el diàleg tant entre els socis de govern (PSPV-Compromís-UP) com amb l'oposició, igual que altres acords com 'Alcem-nos' o 'Reactiva'. L'objectiu, segons les mateixes fonts, és avançar-se als esdeveniments.

L'acord inclouria mesurades com a ajudes als autònoms que depenen de l'energia, una política fiscal que incentive l'estalvi i l'eficiència energètica, major impuls de la formació o la creació de bons energètics per a ajudar les persones amb problemes per a pagar la factura de la llum.

Paral·lelament, Puig ha convidat als grups parlamentaris a assistir a la presentació d'aquest dijous 5 de la futura gigafactoria de bateries que Volkswagen instal·larà en els pròxims anys en Parc Sagunt II, en considerar que és el gran projecte per al futur de la Comunitat i que l'energia és el principal desafiament. Aquest acte comptarà amb la presència de representants de la multinacional i del president del Govern, Pedro Sánchez.

En les seues compareixences després de les reunions, tant el líder del PPCV com les síndiques de Cs i Compromís han mostrat la seua disposició a donar suport a aquest pacte valencià per l'energia, mentre Pilar Lima (UP) no ha pogut assistir a la ronda de trobades per problemes de salut.