AMP.- Detingut un home acusat d'agredir el seu fill de 13 anys, que va acabar a l'UCI

Segons han confirmat a Europa Press fonts policials, l'arrest del presumpte autor dels fets, de 54 anys, va tindre lloc el passat 29 d'abril per un delicte de maltractaments en l'àmbit familiar i un altre de lesions.

El xiquet, segons informa À Punt, va romandre a l'UCI de la Fe durant diversos dies per importants danys cranials i va haver de ser intervingut de les ferides com a conseqüència de la presumpta agressió del seu pare. D'acord amb el testimoniatge de la mare a la televisió autonòmica valenciana, l'home presumptament va pegar al fill perquè no es volia dutxar.

Segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, el detingut va passar a disposició judicial el 30 d'abril, un dia després de la seua detenció i als dos dies de succeir els fets. El titular del Jutjat d'Instrucció número 7 de València, que estava en funcions de guàrdia, va acordar el seu ingrés a la presó provisional, comunicada i sense fiança, en el marc d'una causa oberta per delicte de lesions en l'àmbit familiar, sense perjuí d'ulterior qualificació.

La causa es derivarà ara als Jutjats de Torrent per al seu repartiment, en haver ocorregut l'agressió en la localitat de Paiporta.

Al detingut li consten antecedents penals per maltractaments i trencament de mesures en l'àmbit de la violència sobre la dona, si bé eixes sentències ja van ser complides i no existien actualment en vigor mesures d'allunyament o prohibició de comunicació en el sistema Viogen, segons el TSJCV.

La vicepresidenta del Consell i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, Mónica Oltra, ha assegurat que estan pendents d'aquest succés, en ser preguntada a València pels mitjans de comunicació.

"Estem en contacte amb la família i esbrinant si és violència vicaria per a danyar a la mare o violència intrafamiliar precisament per la personalitat" del presumpte autor dels fets, del que ha assenyalat que estan esbrinant si té antecedents per violència de gènere. "El que és més important és salvaguardar la seguretat de la mare i el xiquet i atendre tant físicament com psicològicament la situació", ha conclòs.