Drew Barrymore pide disculpas por sus criticadas declaraciones sobre el juicio de Johnny Depp y Amber Heard

Drew Barrymore se ha visto envuelta una polémica por sus desafortunadas declaraciones sobre el juicio entre Jonny Depp y Amber Heard, su exmujer. La sociedad ha criticado duramente su opinión y ha tenido que pedir disculpas públicamente por sus palabras.

La actriz opinó en su programa, The Drew Barrymore, sobre todo lo que está ocurriendo entre Johnny Depp y Amber Heard. Mientras entrevistaba a Anthony Anderson, la presentadora dijo que ese juicio "es como una capa de locura y otras siete capas de demencia".

Además, añadió: "Sé que estamos hablando de la vida real de dos personas, y sé lo que significa que tu vida sea pública. Entiendo todos los sentimientos, pero están ofreciendo información que nadie quiere saber. ¡Esto es una locura!"

Ante las duras y abundantes críticas que han recibido sus comentarios, Barrymore se ha visto obligada a pedir disculpas públicamente. Lo ha hecho con un pequeño vídeo de un minuto a través de su Instagram.

"Se me ha llamado la atención porque he ofendido a gente por burlarme de Johnny Depp y Amber Heard, y solo quiero disculparme y agradecer profundamente a todos los que me han dicho algo, porque esto puede ser un momento de enseñanza para mí. Quiero ser buena persona, y creo que esto me hará cambiar", aclaró Drew Barrymore.

El gesto de arrepentimiento fue muy valorado por sus seguidores y otros rostros conocidos como Evan Ross, que reconoció a su amiga que son momentos "de enseñanza y para aspirar a hacerlo mejor".