Justícia preveu iniciar les obres en el TSJCV al juny i acabar-les en uns tres anys

Així ho ha indicat aquest dimarts la titular d'aquest departament, Gabriela Bravo, en un esmorzar amb els mitjans de comunicació, en relació al pla d'infraestructures judicials aprovat l'any 2018 a la Comunitat.

Sobre el projecte del TSJCV, edifici declarat Bé d'Interés Cultura (BIC), la Mesa de contractació adjudicarà la setmana vinent l'obra del tribunal i si no hi ha recursos ni es paralitza l'adjudicació, la intenció és iniciar els treballs a la fi del mes de juny.

En aquest cas, està previst que les obres en l'edifici, per a les quals hi ha una inversió de 28,3 milions d'euros, concloguen en uns tres anys: "Intentarem fer-ho el més ràpid possible perquè fa falta", ha dit la consellera.

D'altra banda, ahir es van adjudicar les obres en el Palau de Justícia d'Alzira: "Allí hem tingut problemes de tota índole i hem hagut d'arreplegar coses i afrontar problemes irresolubles que hem hagut d'anar resolent", ha recordat Bravo. Aquesta licitació permetrà a Justícia adjudicar l'obra en sis mesos i iniciar les obres.

Així mateix, s'estan realitzant obres en el Palau de Justícia de Gandia i en un mes començaran en Llíria. A més, Justícia segueix treballant en projectes bàsics d'altres partits judicials com Torrent, Sagunt, Ontinyent o Xàtiva.

UNITAT VALENCIANA D'EMERGÈNCIES

Bravo, d'altra banda, s'ha referit a la Unitat Valenciana d'Emergències que la Generalitat pretén engegar i sobre la qual ha assegurat que la idea "no és crear cap 'xiringuito'".

"És com una denominació d'origen on s'integren tots els recursos d'emergències de la Generalitat i ens permet crear una estructura organitzativa i unes normes de funcionament millors per a la coordinació de tots els recursos", ha asseverat.

Al seu juí, "hi ha un interés infundat a desautoritzar i desacreditar un projecte que no significa la creació de cap organisme nou ni està privatitzant cap tipus d'activitat", ha insistit.