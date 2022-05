La Fúmiga, Elyella i Shinova, entre les noves incorporacions al cartell del festival Love to Rock

Així, s'afigen a noms ja confirmats amb anterioritat com Zahara, Xoel López, La La Love You i Karavana. El festival se celebrarà el divendres 14 i el dissabte 15 d'octubre en La Marina de València i explicarà, a més de l'oferta musical, amb zona gastronòmica i una àmplia varietat d'activitats d'oci i esports aquàtics.

D'altra banda, dissabte que ve 7 de maig tindrà lloc la festa de presentació del festival en La Pèrgola de la Marina. A partir de les 11.30 del matí, actuaran L.A., Los Invaders i Valiente Bosque. Els primers, encapçalats per Luis Alberto Segura, seguixen tocant els temes del disc 'Evergreen Oak' amb el qual van tornar a l'activitat després d'un descans.

Per la seua banda, Los Invaders desplegaran el seu "rock espacial", una mescla de riffs de guitarra i elements electrònics. Finalment, Valiente Bosque demostraran per què són una de les bandes més destacades de Castelló gràcies a les melodies indie-rock de cançons com 'El hit', 'Besos, flores y un misil' o 'Blanco oscuro'. Les entrades estan en la venda en el portal