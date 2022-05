Detinguda en l'aeroport de Manises després de facturar una maleta plena de marihuana destine a Londres

La detenció ha tingut lloc en el marc d'un dispositiu disposat en l'aeroport valencià de Manises per a la prevenció de furts i robatoris davant l'augment significatiu de passatgers en les últimes setmanes, explica la Prefectura Superior en un comunicat.

Els fets van succeir sobre les nou del matí, quan dos agents de paisà que es trobaven realitzant tasques de prevenció van observar a una passatgera en el mostrador d'una companyia aèria, facturant una maleta de grans dimensions amb destinació a Londres.

La dona tenia una actitud "estranya, es trobava bastant nerviosa i inquieta en adonar-se de la presència d'una patrulla de Policia Nacional uniformada en companyia d'una unitat de Guies Canins que estava en els voltants", expliquen.

Els agents van comprovar que la dona va relaxar la seua actitud després de facturar la maleta i dirigir-se a la zona d'embarcament i control de passatgers. Per tot açò, i davant les sospites que poguera haver facturat alguna substància il·lícita, es va localitzar la maleta gràcies a la col·laboració de Guies Canins de Policia Nacional.

Després de passar la maleta per l'escàner, es va observar que podia contindre efectivament alguna substància il·legal, per la qual cosa es va traslladar a dependències policials i es va localitzar a la propietària abans que embarcara a l'avió.

Una vegada reconeguda la maleta per la sospitosa com de la seua propietat i després d'informar-li de les sospites, aquest la va obrir, i van poder comprovar els agents com a l'interior de la mateixa es trobaven 14 paquets de cabdells secs de marihuana envasats al buit, que pesaven vora 15 quilos.

Davant tals fets es va procedir a la detenció de la sospitosa com a presumpta autora d'un delicte contra la salut pública i a la confiscació de la maleta amb la droga, evitant així que la substància arribara al mercat internacional per a la seua venda i distribució.

La detinguda, d'origen anglés i sense antecedents policials, ha passat a disposició judicial.